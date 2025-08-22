Recogida solidaria para los municipios de Larouco y Valdeorras en la parroquia viguesa de San Antonio
La parroquia de A Florida organiza hasta el sábado una recogida solidaria de materiales para los municipios de Larouco y Valdeorras, afectados por los incendios: agua, leche, pasta, comida precocinada, latas, pienso para animales, rastrillos, gasas, mascarillas y batefuegos.
