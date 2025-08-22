La Policía relaciona a los agresores del nonagenario con asaltos en gasolineras

La Policía Nacional de Vigo ultimaba ayer el atestado de cara a la puesta a disposición judicial, hoy, de los tres detenidos esta semana como presuntos autores del robo con violencia sufrido por un nonagenario en Coruxo. Hay un cuarto implicado al que ahora se busca. Junto a este asalto, los investigadores relacionan a los arrestados con otros ocurridos en distintos establecimientos y gasolineras en Vigo y localidades del entorno.

Los detenidos serán trasladados a la Ciudad de la Justicia para comparecer en el juzgado de guardia (Instrucción 2). Los arrestados residen en chabolas en la zona de Baixada da Hermida, cerca de As Roteas, en la misma parroquia donde asaltaron al nonagenario.

Delincuentes habituales, empezaron con menudeo de drogas y pequeños robos y hurtos, pero en los últimos tiempos empezaron supuestamente a cometer delitos más graves y con uso de armas. El robo al nonagenario ocurrió hace algo más de un mes, el pasado 15 de julio, cuando cuatro hombres encapuchados entraron en la vivienda del anciano cuando éste estaba durmiendo.

Tras amenazarlo con un arma de fuego y un cuchillo, lo ataron a una silla y la emprendieron a golpes hasta lograr que les entregara 20.000 euros en efectivo y su tarjeta bancaria con la clave de desbloqueo. Una vez que se hicieron con el botín, huyeron del lugar y trataron de extraer, sin éxito, dinero de un cajero automático cercano con la tarjeta robada.

Tres días después del robo regresaron para sustraerle una furgoneta con maquinaria de obra en su interior. El vehículo fue posteriormente abandonado, con numerosos desperfectos, en el parque forestal de Coruxo.