Conocíamos de las andanzas de las orcas por el norte gallego, donde dieron que hablar, pero hasta ayer estos cetáceos no se habían acercado a aguas de la ría de Vigo como otros veranos, en los que ya se hacían notar en el mes de julio. Salvamento recibió la alerta por la interacción de las orcas en un velero, Ávila, de bandera alemana, ayer a las 17.06 horas, al norte de Cíes. Salvamento puso en marcha a la lancha con sede en Cangas, la Salvamar Mirach y a una patrullera de la Guardia Civil. El velero había perdido el timón, demasiadas embestidas de estos grandes mamíferos sobre él que provocaron que el velero quedara sin gobierno.

Las orcas golpean un velero alemán y llegan a las rocas de A Costa da Vela

Fue la Salvamar la que recogió el barco y lo trasladó hasta el Club Náutico de Vigo, donde ya tenía su destino. Desde la lancha de Salvamento se podía observar cómo un grupo de orcas seguían «jugando» con el velero, que sufría una y otra acometida a pesar de ir remolcado. Las orcas pasaron ayer muy próximas a las rocas, y se hacían visibles desde A Costa da Vela, en Cangas. Quienes pudieron verlas afirman que estaban muy activas.

Fuentes del Club Náutico consultadas por este periódico explicaron que este no fue el primer aviso de ataque o avistamiento de orcas, y que se hizo una petición a otros puertos como el de Vigo para consultar la disponibilidad del atraque de otra embarcación dañada por estos cetáceos.

La patrullera de la Guardia Civil se encargó de mantener a raya a las orcas y se lanzó un «segurite» para avisar a todos los barcos que estaban por la zona de la presencia de estos animales. Había especial preocupación por los barcos que salían de la playa de Barra tras estar fondeados.

Salvamento no pudo informar del número de orcas que pasaban ayer a escasos metros de la costa, que se está convirtiendo ya en una ruta habitual de todos los veranos, que va desde el Estrecho de Gibraltar a lo largo de la costa portuguesa y gallega, hasta el golfo de Vizcaya, dispersándose luego hacia otras áreas del Atlántico. Los científicos dicen que estas orcas se alimentan de atunes.

La semana pasada hubo otro rescate debido también a interacciones de orcas con un barco, pero se produjo a 17 millas náuticas de la costa, no como ayer que iban pegadas a las rocas; nunca se habían aproximado tanto, al menos en las interacciones con los barcos, ni tampoco sobrepasado el límite de las islas por la baja profundidad del mar.