El nuevo PXOM de Vigo reactiva el mercado inmobiliario antes de entrar en vigor

La proximidad de la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), paso que se dará el miércoles que viene tras varios años de tramitación, ya espolea el mercado inmobiliario vigués, uno de sus grandes objetivos. El grupo promotor Urbavigo, formado por tres sociedades de la ciudad, comercializa desde hace más de una semana 14 viviendas de uno, dos y tres dormitorios con garajes y trasteros en una parcela de casi 2.000 metros cuadrados de la avenida de Samil, justo al lado del supermercado Dia. Fuentes conocedoras del proyecto avanzan que están a la espera de que tenga validez el documento urbanístico revisado para presentar el proyecto básico ante el Concello y conseguir la licencia de obra.

Trasladan desde la entidad promotora que hay «muchas consultas» para conocer más sobre este proyecto, que supondrá el derribo de la casa que ocupa actualmente la parcela, en el número 81. Este interés es el reflejo de la necesidad de que se amplíe la oferta de pisos y casas en la ciudad, con un Plan Xeral en vigor de 1993 —tras tumbar el Tribunal Supremo el de 2008 a finales de 2015—, apoyado por el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) desde 2019. El nuevo documento urbanístico habilitará suelo para la construcción de más de 50.000 viviendas, de las que más de 14.000 serán de protección. Expertos vaticinan que, a medio plazo, podrá contribuir a reducir los precios medios de venta y alquiler, en máximos.

Infografía del edificio, que estará en primera línea de playa. / FdV

Las 14 viviendas, en primera línea de playa, estarán repartidas en tres alturas: las cinco de las plantas bajas, con jardín y terraza, y las otras cinco de las primeras plantas, con terraza, tendrán de uno a tres dormitorios; y las cuatro de la segunda planta serán áticos y contarán con tres habitaciones y piscina privada. Habrá una piscina y un jardín comunitarios en la parte trasera de la parcela. Los precios: desde 440.000 euros por un piso de un dormitorio en planta baja de 85 metros cuadrados construidos, 23 metros cuadrados de jardín y 32 metros cuadrados de terraza hasta 1 millón de euros por un ático de 150 metros cuadrados con terraza de 30 metros cuadrados y otros 150 metros cuadrados en la cubierta.

El proyecto, firmado por Mascato Pedrosa Arquitectos, incluye la urbanización de un tramo pequeño de un nuevo vial de conexión de la avenida de Samil con la de Europa, que pasará por detrás de la parcela, pero no será contiguo. Contempla, a su vez, un sótano con 31 plazas y trasteros para dar servicio a las viviendas, que serán de gama alta, con materiales y soluciones constructivas de calidad. Estarán equipadas tanto las cocinas como los baños. La intención es el que la calificación energética del complejo sea la A. Incorporará un sistema de calefacción por suelo radiante y agua caliente mediante aerotermia.

Detalle de los balcones. / FdV

La ventilación se realizará con sistemas de recuperación de calor y filtros de polen, lo que permitirá ventilar las estancias sin necesidad de abrir las ventanas. En cuanto a la envolvente, las fachadas serán trasventiladas de piedra caliza, compuestas por dos capas con cámara de aire para reforzar el aislamiento térmico y acústico, garantizando, así, confort, eficiencia y durabilidad. Ypgal será la constructora, con sede en Santiago. Urbavigo promueve, además, un edificio de 12 pisos de alto standing a pie de playa en Canido (n.º 137), calle en la que también impulsó otros nueve pisos (en el número 143), tres adosados (en el n.º 147) y 12 pisos más (n.º 149).

Otros proyectos residenciales en marcha a la espera de que vea la luz el nuevo PXOM son los previstos en el ámbito de La Artística, Alfageme-Beiramar, el entorno de la Alameda Suárez Llanos (Bouzas), Castaña-Freixeiro o Santa Cristina, donde el Concello promueve unos 200 pisos protegidos.

La calle con la vivienda en venta más cara de Galicia está en Vigo

Arquitecto Antonio Cominges, en la parroquia viguesa de San Miguel de Oia, próxima a la playa, es la calle con el precio medio de la vivienda en venta más elevado de Galicia: más de 1,7 millones de euros, cifra que supera a la del Paseo de la Concha, en San Sebastián (más de 1,6). Así lo refleja un estudio elaborado por Idealista, que, «para evitar distorsiones en los datos, solo ha tenido en cuenta aquellas calles que contaban con un mínimo de 20 anuncios».Las viviendas en venta más caras del país se ubican en la Urbanización Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga): casi 12,4 millones de euros de media.