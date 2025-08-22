Muere un hombre en Vigo tras caer de un tejado que estaba arreglando
El accidente mortal se produjo en el camiño dos Medeiros, calle situada entre Xílgaro y Martínez Garrido
R. V.
Emerxencias 112 ha informado de la muerte de un varón, en la tarde de este viernes, tras caer del tejado de un inmueble
El aviso de un testigo del accidente mortal se produjo poco antes de las cinco de la tarde y según indicó, la caída se produjo en el camiño dos Medeiros, situado en el entorno de la avenida Martínez Garrido.
Allí acudió una dotación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 que, poco después, solicitó la presencia de las fuerzas de la orden debido al fallecimiento de la persona.
De este modo, se movilizaron los agentes de la Policía Local y Nacional, que confirmaron que el señor estaba arreglando el tejado de una casa por su cuenta.
