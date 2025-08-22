Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar

El pasado mes de julio comenzó en Vigo la grabación de la serie El último barco, adaptación televisiva de la novela del vigués Domingo Villar.

Durante estas semanas, la ciudad se ha vuelto a transformar en un gran plató, con localizaciones clave, donde se desarrolla la novela de uno de los grandes referentes de la literatura gallega, fallecido hace más de tres años.

Muere Domingo Villar, el escritor que catapultó a Vigo al 'best seller' / Ricardo Grobas/Marta G. Brea/José Lores/Efe

Y uno de los grandes protagonistas del reparto es Javier Gutiérrez -intérprete en las producciones El caso Asunta, Águila Roja o Estoy Vigo, Campeones, Modelo 77, El autor, La isla mínima- que ya se le ha visto en Vigo, protagonizando escenas del rodaje que se está llevando a zonas de la ciudad olívica como el Casco Vello, la ría, la Escuela de Artes y Oficios, la comisaría de la Policía Nacional o la Taberna del Eligio, tasca icónica de Leo Caldas, el inspector protagonista de la serie literaria creada por Villar.

Aunque todavía no se ha desvelado quiénes interpretarán a los personajes de esta trama, parece que será el actor gallego el elegido para encarnar a este policía que en su día -hace diez años- ya interpretó Carmelo Gómez en La playa de los ahogados, película también basada en la pluma del escritor vigués, y segunda obra de esta trilogía que arrancó en la mente de Domingo Villar con Ojos de agua.

Rueda de prensa de presentación de la película 'La playa de los ahogados', en septiembre de 2015.. / Ricardo Grobas

Hace tan solo unos días, el equipo dirigido por Jorge Saavedra se trasladó a la Escuela de Artes para abordar nuevas filmaciones que formarán parte de la producción final y que los espectadores podrán disfrutar en Netflix, plataforma que está detrás de esta serie de seis capítulos.

Personal del rodaje de la serie «El último barco», ayer, en la Taberna Eligio. / Pablo H. Gamarra

Y entre rodaje y rodaje, Javier Gutiérrez, amante confeso de Vigo, está aprovechando este proyecto profesional para disfrutar de la oferta gastronómica que le ofrece la ciudad, y además junto a su familia. Este viernes noche, el reconocido actor gallego, premio Goya y Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por su papel en la película La Isla Mínima, ha estado cenando con su mujer y su hijo en un restaurante de la plaza de Compostela.

Alfonso Pato, Juan Maceira, Javier Gutiérrez y Carmela Silva, durante la colocación de la estrella, ayer. | // A.G. / Judit Bernárdez

Otro de los actores que comparte elenco en esta serie con Javier Gutiérrez es Hovik Keuchkerian -Matices, Reina Roja, Antidisturbios, Un amor- . Ambos llevarán el peso del guión basado en una investigación que parte de la desaparición de Mónica Andrade, una joven profesora de cerámica que nunca llega a su clase. A partir de ahí, Caldas se sumerge en un caso que entrelaza arte, relaciones familiares, heridas emocionales y secretos ocultos.