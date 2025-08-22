Empresas pesqueras y particulares crean patentes para facilitar el trabajo del sector
Desde un pantalán con defensas para facilitar el atraque de proa de barcos a un sistema de pelado del atún con inteligencia artifical, los inventos de los vigueses
Grupos de la UVigo buscan protección para sus investigaciones
¿Quién no sueña con una herramienta o un programa que facilite su trabajo o diversos quehaceres diarios? Mientras unos esperan a que algún gigante chino o estadounidense se ponga manos a la obra, otros deciden poner remedio a los diferentes problemas con los que se encuentran en su día a día. Y no hace falta viajar tanto para encontrar las soluciones pretendidas. Solo en lo que llevamos de año, se han inscrito 32 patentes con sede en Vigo; es decir, inventores locales que han visto en la necesidad una oportunidad.
Hablamos sobre todo de empresas relacionados con el sector de la pesca o marítimo, pero también del ámbito de la seguridad, la alimentación o incluso la prevención de riesgos laborales; sin olvidar a la Universidad de Vigo que busca proteger y dotar de derechos sus trabajos de investigación.
Según se recoge del portal INVENES —base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas—, en lo que va de 2025 se contabilizan más de 30 inventos con adn vigués cuyos diseñadores buscan dar respuesta a problemas y facilitar el trabajo del sector con nuevas herramientas o sistemas.
Ejemplos de patentes viguesas
Por ejemplo, en este listado público encontramos una defensa náutica que en lugar de ir colocada en la propia embarcación se sitúa en el pantalán con el objetivo de facilitar la maniobra de atraque de proa de los barcos y amortiguar el posible golpe. Se trata de un mecanismo moldeable a la forma de cada barco.
También encontramos, respecto a la seguridad de trabajadores, una plataforma o módulo anticaídas de trabajadores u operarios que van transportados en las traseras de camiones, como por ejemplo camiones de basura, y que actúa como un sistema de arnés. El objetivo es evitar cualquier peligro de caída.
Mejoras a otros inventos
En otras ocasiones las empresas buscan mejorar elementos o sistemas ya existentes. Por ejemplo, la conocida empresa Welgood Technologies, S.L. con numerosos aparcamientos subterráneos en la ciudad, diseñó un nuevo sistema de señalización de plazas reservadas en parkings públicos. Y es que a día de hoy, no hay nada que te impida —más allá de la correspondiente multa— aparcar en una plaza que está reservada para el alquiler.
Así, patentaron un dispositivo luminoso compuesto por un mástil que impide que un coche que no cuente con el correspondiente permiso pueda aparcar en una zona reservada.
Sector de la alimentación
También del sector alimentario buscan técnicas más eficientes y respetuosas con las especies. Aquí encontramos a la empresa , con sede en Vigo, Plascíes SL, que introdujo una mejora a las conocidas como colmenas de tipo Langstroth.
Reconoce en el informe de patente que son las más empleadas pero les incorpora una serie de mejoras respecto este tipo de colmenas mejoran la productividad y la calidad de vida de las abejas que habitan esta colmena. En este caso la trampilla contaría con dos piezas articuladas para el registro de aparatos electrónicos como medidores o GPS.
