La historia jamás contada de Gigi, la primera mujer trans gallega

En un pequeño apartamento de Sanjurjo Badía se encuentra desde hace tres años historia viva de la cara oculta de la Transición. Acompañada de la grabación de una de sus actuaciones como vedette en la Marbella de los 80, junto al vino que ofrece como buena anfitriona, la lengua sabia y viperina de Gigi es de esas a las que ni cien páginas le harían justicia. Es la vida nunca antes recogida de la primera mujer trans gallega; que como muchas otras, encontró en el espectáculo la forma de vivir en una España que no la aceptaba; y que en la Gala Drag del Entroido de Verán de Redondela comenzará a recibir el reconocimiento merece.

Gigi no comenzó la vida que debía tener hasta los 22 años. Nacida en Vigo en pleno franquismo, de madre peluquera y madre militar, creció en una ciudad donde la ignorancia hizo que no encontrara su sitio: «Ya había pasado toda mi adolescencia en la dictadura, y ahí sí que tuve problemas conmigo misma. Yo me sentía mujer en una sociedad en la que no sabía que se podía hacer un cambio de sexo, no lo conocía ni tenías donde informarte». Fue en el 77, tras la «celebrada» muerte del caudillo, cuando Gigi escapó rumbo a Marbella. Allí, de la mano de un amigo gallego gay que regentaba un pequeño local, realizó su cambio hormonal y comenzó a dedicarse al espectáculo en un ambiente contrario al que había vivido de niña: «En una época con insultos y agresiones, Marbella era una ciudad con mucha libertad y una mentalidad mucho más abierta».

20 años en el espectáculo

En el cabaret Alibi, (de los únicos de la época en la Costa del Sol), Gigi comenzó a actuar como vedette «sin tablas ni experiencia, haciendo lo que podía», y con el paso de los meses comenzó a coger destreza en micrófono y baile hasta crear un espectáculo sublime. En plena época de la Marbella de las estrellas, público de todas las partes del mundo iba a ver expresamente a Gigi, incluso jeques o figuras del nivel de Sean Connery: «Era un cabaret muy pequeño, pero en esa cajita de bombones, había un espectáculo muy bueno y curado. Si había un desnudo, era porque tenía un significado», cuenta.

Gigi pasó 10 años actuando en Marbella, salvo en los inviernos, en los que la costa andaluza «era la otra cara de la moneda, no había nada». Llegaba entonces la época de tours, en la que se recorría las discotecas de Cataluña, Bilbao, Canarias (o Vigo en una ocasión) haciendo bolos. El verano del 81 le hizo conocer un nuevo país, cuando pasó tres meses trabajando en la discoteca Blitz de Londres, el local donde se germinó la cultura New Romantic, que cambió a toda una generación y creó a grupos como Duran Duran o Mecano.

En 1990, ya con 34 años, Gigi cogió una vez más las maletas para mudarse a Italia, primero en Rimini, actuando en las discotecas más míticas del país mediterráneo, y luego en Milán, ya como organizadora de los eventos del club ZIP bajo un contrato fijo. Las noches itálicas vivieron la segunda y última década de la viguesa en el espectáculo, pues la necesidad de una pensión decente le hicieron cambiar el cabaret por la peluquería: «En el espectáculo no cotizabas, era todo en B, y malamente. No había disciplina a la hora de los contratos, porque si la hubiera ahora tenía una jubilación mucho más digna. Pero de aquella, ¿quién abría la boca?

Es por eso que en el 2000 se mudó a Madrid para dedicarse al estilismo, profesión que ya había ejercido en Vigo desde los 14 años hasta su marcha. Gigi trabajó en una conocida cadena de peluquerías hasta su jubilación cuando, una vida y un cambio generacional después, decidió regresar a Vigo: «Soy gallega. Cuando somos mayores nos entra la morriña, y mi única familia la tengo aquí»

La vida que ha tenido que pasar Gigi la ha dotado de una sabiduría vital tal, que no se entiende por qué no se le ha dado voz hasta ahora. En una época repleta de desinformación, en la que muchos jóvenes añoran una dictadura en la que no ha vivido, las reflexiones de la vedette son de las que sientan cátedra: «Toda la juventud que se pone a alabar esos tiempos no sabe lo que es una dictadura, ni lo que es no conocer el significado de la palabra ‘libertad’».

Echando la vista atrás, Gigi afirma vivir en una España «mucho más abierta y comprensiva», pero son estos avances los que le hacen recordar cuánto les costó conseguirlos: «Nos ha costado muchísimo avanzar. Ha sido una lucha conseguir el DNI, el respeto... A mí en Madrid me han ofrecido hacer discursos sobre aquella época, pero ¿para qué? Si es que ahora lo tienen todo. ¡En mi época nos teníamos que hormonar clandestinamente, no había médicos especializados!» reivindica la primera mujer trans en Galicia que, preguntada por esta condición, tiene una vez más una respuesta clara: «¿Y quién más se atrevía? Nadie sabía en Vigo que se podía cambiar de sexo».

«Sacaré del baúl la esencia del cabaret y el Music Hall»

Con su llegada a Madrid, Gigi dejó el mundo de la noche y el glamour para disfrutar de una vida más sencilla. Este sábado, 25 años después, volverá a la escena pública gracias a conocer a Carlos Veleiro, empresario, artista y presentador debutante de la Gala Drag del Entroido de Verán: «Buscaba un jurado a la altura, y descubrí a esta mujer, a la que se le ha arrebatado el protagonismo durante 20 años. La hemos sacado de su cueva para que vea la luz y brille como se merece».

Gigi prepara desde hace días un vestuario a la altura de la competición más importante del norte peninsular, de la asumirá con gran entusiasmo la presidencia del jurado: «Sacaré del baúl la esencia del cabaret y el Music Hall y lo presentaré a Redondela, quiero dejar el premio en lo más alto».