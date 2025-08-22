Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
El foco incendiario salta al sur de Pontevedra con dos fuegos cerca de casas en Vilaboa y en Oia
En la tarde de este jueves se han declarado otros dos en la provincia de Pontevedra, concretamente en los concellos de Vilaboa y Oia, para los que se ha decretado la situación 2 de alerta, por la proximidad del fuego a las casas. De hecho ya se han producido desalojos para salvaguardar la integridad física de los vecinos.
Paula Pérez
La ola incendiaria golpea zonas ya quemadas: acumulan el 44% de todo lo que ardió en 9 años
En Galicia arde sobre quemado. Esta ola incendiaria ha castigado a comarcas que tradicionalmente son ya pasto de las llamas año tras año. Cuando el verde vuelve a brotar en sus tierras, un nuevo fuego vuelve a teñirlo todo de negro. El grueso de los incendios de este mes de agosto se está concentrando en los distritos forestales de Valdeorras, Trives, Verín, Viana do Bolo y A Limia, unas áreas que destacan por concentrar ya el 44 por ciento de la superficie quemada en Galicia en los últimos nueve años.
De hecho, uno de cada cuatro fuegos que prenden en la comunidad lo hacen en estas zonas. Entre 2016 y 2024 ardieron en estas comarcas un total de 76.200 hectáreas, según los datos de la Consellería de Medio Rural. Pero este año las llamas se han ensañado con más virulencia aún en estos concellos: ya ardieron desde julio casi 82.100, el 90 por ciento de todo lo que se quemó en Galicia.
El fuego «solo» avanza 1.000 hectáreas en las últimas horas gracias al bajón térmico
El respiro meteorológico ha brindado un esperado aunque ligero alivio a los servicios de extinción que combaten las llamas desde principios de mes. En las últimas horas, el operativo ha logrado controlar tres incendios (Cervantes-Vilarello, 150 ha; O Saviñao-Chave, 60 ha; y Muxía-Nosa Señora da O, de 23 ha) y estabilizar otros dos en Ourense (Maceda -Santiso e Castro de Escuadro-, 3.500 ha; y Vilardevós-Fumaces y Trepa, 100 ha).
A pesar de estos avances, el que ya es el mayor incendio de la historia de Galicia, el de Larouco-Seadur, ha continuado su expansión sin control devorando otras 2.000 ha durante la noche, hasta alcanzar las 20.000. Durante el día ha crecido en 500 ha el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, hasta las 18.000 ha mientras que se mantiene el de Oímbra-Xinzo de Limia en 15.000. Aumenta en otras 500 ha también el de Carballeda de Avia y Beade, hasta las 4000 ha.
En total, la superficie forestal arrasada este verano en la comunidad asciende a 76.500 hectáreas, cifra que deja atrás a la aciaga ola incendiaria de 2017.
R. V.
La bajada térmica no frena el virulento avance de las llamas: 10.500 hectáreas pasto del fuego en solo un día
La bajada térmica no frena el avance de las llamas que calcinan ya 73.500 hectáreas. El fuego de Larouco aventaja al de Chandrexa y se convierte en el incendio más grande de Galicia. Cuatro bomberos sufren quemaduras, uno de ellos de carácter grave.
Sigue toda la información sobre los incendios en Galicia aquí.
R. V.
Galicia supera ya la terrible ola incendiaria de 2017: el fuego ha devorado 63.000 hectáreas
Los incendios de este verano rozan las 63.000 hectáreas afectadas: han superado ya los registros de la terrible campaña de 2017. Más de una decena de frentes permanecen descontrolados y la provincia de Ourense se enfrenta a seis monstruos de fuego que superan el millar de hectáreas.
DIRECTO | El incendio de A Mezquita salta a Zamora y obliga a evacuar a 1.500 personas, mientras reabre la A-52
El incendio iniciado en el municipio ourensano de A Mezquita ha saltado la frontera de Galicia y ha obligado a una gran evacuación en las localidades vecinas de la provincia de Zamora.
Paula Pérez
Los incendios avanzan sin control en Galicia
En solo 24 horas las llamas calcinaron 8.300 hectáreas en un total de 16 fuegos, de los cuales cinco ya tienen categoría de grandes incendios. El embate de las llamas durante los últimos días ha elevado a 16.600 hectáreas la superficie quemada en Galicia desde el 1 de julio. Se trata de un área similar a la que ocupan los concellos de Vigo y Mos.
Sigue aquí el directo con toda la información sobre los incendios en Galicia.
Paula Pérez
La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes
Los incendios se desmadran y ponen en jaque a toda Galicia, aunque la peor parte se la está llevando la provincia de Ourense donde la Xunta declaró ayer el nivel 2 de emergencia, lo que implica una mayor movilización de medios y recursos y ampliar el horario laboral de los bomberos forestales.
Desde primera hora de la mañana de ayer se realizaron desalojos de viviendas en Maceda y Chandrexa de Queixa, mientras las llamas se acercaron peligrosamente a la ciudad de As Burgas, afectando al polígono de Barreiros, y obligando a vecinos de la parroquia de Seixalbo a abandonar sus casas. Una residencia de mayores en A Mezquita también fue evacuada mientras que se confinó a los jóvenes de un campamento de la Estación de Manzaneda. El fuego afectó a las comunicaciones viarias y ferroviarias cortando la circulación con la Meseta. Además, cuatro bomberos resultaron heridos en las tareas de extinción.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 12 de agosto de 2025
«La bella y la bestia»: un musical para público familiar en Castrelos, Vigo Nature, yincana acuática, conciertos y exposiciones.
Carlos Ponce
Pisos protegidos de Navia salen a la venta por el doble de lo que costaron hace diez años
Propietarios aprovechan que los inmuebles quedan liberados para sacar tajada: los compraron por 130.000 y piden 260.000.
