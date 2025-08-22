La Diputación aprueba el convenio para destinar 5 millones a la piscina de Teis
El presupuesto se eleva a 7 millones, que será cofinanciado por el Concello
La Diputación de Pontevedra aprueba hoy un convenio de inversiones con el Concello de Vigo que permitirá destinar casi 5 millones de euros para la reconstrucción de la piscina de Teis, que lleva tres años inutilizada a consecuencia de un incendio.
En total, el Ayuntamiento vigués presupuestó las obras en cerca de 7 millones de euros, que serán financiados en gran parte por la Diputación y lo restante por el propio gobierno local.
La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez visitó ayer el barrio de Teis donde trasladó que su disposición para invertir en Vigo «es absoluta», incidiendo también en el esfuerzo económico de esta Diputación, señaló Sánchez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos