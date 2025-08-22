La Diputación aprueba el convenio para destinar 5 millones a la piscina de Teis

La Diputación de Pontevedra aprueba hoy un convenio de inversiones con el Concello de Vigo que permitirá destinar casi 5 millones de euros para la reconstrucción de la piscina de Teis, que lleva tres años inutilizada a consecuencia de un incendio.

En total, el Ayuntamiento vigués presupuestó las obras en cerca de 7 millones de euros, que serán financiados en gran parte por la Diputación y lo restante por el propio gobierno local.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez visitó ayer el barrio de Teis donde trasladó que su disposición para invertir en Vigo «es absoluta», incidiendo también en el esfuerzo económico de esta Diputación, señaló Sánchez.