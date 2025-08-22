Contratada la ejecución del nuevo macroparque infantil de Finca Matías

La Junta de gobierno del Concello aprueba hoy el expediente de contratación de las obras de construcción del macroparque de juegos en la Finca Matías, ubicada entre las calles Aragón y la Travesía de Vigo, que contará con un presupuesto de 2.850.000 euros. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero. Concretó que dispondrá de dos grandes zonas diferenciadas. La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, matizó que esta actuación, gracias a un convenio entre ambas entidades, cuenta con una aportación del organismo provincial de 2.580.000 euros (el 79% del total), mientras que el Ayuntamiento olívico destina 668.743 euros de fondos propios. «Importes que suman 3.248.743 euros y que incluyen el presupuesto para la propia actuación, el coste de la dirección de obra y el obligado contrato de seguridad y salud», apostilló.

El macroparque dejará en el olvido el estado actual de este ámbito, que pide un cambio, y presumirá de dos grandes áreas de esparcimiento para el disfrute de los menores en una de las zonas más pobladas de la ciudad. Cada una dispondrá de zonas de juego diferenciadas por edad y nuevo mobiliario, bancos, papeleras y fuentes de agua. Entre los atractivos, destacarán los toboganes y una tirolina. Habrá, además, una amplia zona de césped y vegetación acorde con el entorno. «Será un inmenso macroparque en dos grandes plataformas», indicó Caballero. El plazo de ejecución: 8 meses.

El alcalde también informó de la aprobación por parte del gobierno municipal de la licitación por 1.033.000 euros de las obras para construir la biblioteca pública de Teis, una dotación reclamada por los vecinos desde hace más de una década. Este paso se da esta mañana en la Junta de gobierno local. Según subrayó el regidor, el barrio ganará «un edificio con una construcción arquitectónica singular» que prioriza el ahorro energético y la accesibilidad para los usuarios con movilidad reducida.

Tendrá una superficie construida de 283 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y destacará el color blanco. En la superior, se creará una sala de lectura de 165 metros cuadrados y, en la inferior, se instalarán las dependencias de servicios. Habrá una zona verde exterior. Las obras, con un plazo previsto de 14 meses, suponen el derribo del actual edificio, antigua sede de la Seguridad Social, en el número 54 de la calle Enrique Lorenzo. El BNG y vecinos denunciaron anteriormente que esta dotación no tendrá libros.