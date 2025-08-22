El cierre de urgencias de tarde en seis centros de salud satura el hospital Álvaro Cunqueiro

El verano siempre es una etapa complicada en la atención sanitaria. Es la época de vacaciones del personal, y en muchos casos no se cubren las ausencias por falta de profesionales disponibles en las listas. Por eso, al igual que prácticamente todos los años, los meses de julio y agosto son críticos en Atención Primaria. Debido a la falta de sanitarios, el Sergas ha reordenado la actividad en los centros de salud. Así, ha suspendido la atención urgente de tarde de forma temporal en los centros de salud de Nicolás Peña, Navia, Coia, Rosalía de Castro, Pintor Colmeiro y Tui. La mayoría no la recuperarán hasta septiembre, cuando se reincorporan los profesionales que están de vacaciones.

En gran parte de esos ambulatorios, los médicos de familia de tarde tienen que asumir a los pacientes de esos compañeros ausentes, por lo que no pueden también atender urgencias. Y hay al menos tres ambulatorios (Fornelos, As Neves y Pazos de Borbén) que en algún momento del verano se quedaron sin facultativo.

Esta situación, obviamente, tiene consecuencias directas en el día a día de la sanidad de Vigo. La principal, que todos aquellos que no consiguen cita con su médico o que no son atendidos en las urgencias de su centro de salud, se dirigen directamente al Punto de Atención Continuada (PAC) o al hospital Álvaro Cunqueiro, donde el Sergas ha reforzado el servicio de urgencias para que no colapse durante el verano. Hay que tener en cuenta, además de los pacientes de esos centros de salud que no tienen atención urgente por la tarde, que en verano hay un buen número de los llamados «desplazados», personas que están de vacaciones en Vigo y su entorno y que pueden llegar a necesitar atención sanitaria.

«El personal está enfadado, porque además se están utilizando las urgencias hospitalarias por cuestiones que no corresponden, como los resultados de pruebas diagnósticas, que deben ser comunicados por los médicos de familia», apunta Pilar Rodríguez, presidenta de la junta de personal del área sanitaria de Vigo. También se están atendiendo un número importante de consultas «banales», es decir, que no requieren atención inmediata. Es por eso que incluso desde el servicio de urgencias del Cunqueiro se ha llegado a plantear la posibilidad de realizar un «triaje inverso». Es decir, que solo aquellos pacientes que presenten síntomas serían atendidos en las urgencias del hospital, mientras que el resto serían derivados nuevamente a Atención Primaria. De momento, este sistema no se ha aplicado, pero lo cierto es que se ha llegado a barajar precisamente por el mal uso que se está haciendo de este servicio.

El pasado sábado, por ejemplo, 460 pacientes entraron por la vía de urgencias en el Cunqueiro, una cifra que se encuentra en la media del resto del año pero que, ahora en verano, se produce con menos personal y con el cierre de algunas unidades del hospital y que provoca, por ejemplo, demoras en tramitar los ingresos en planta de los pacientes que lo necesitan.

«La sobrecarga es brutal», aseguran desde la junta de personal. Ayer, sin ir más lejos, la sala de triaje, donde se determina la gravedad de los pacientes, estaba repleta de pacientes esperando a ser atendidos.