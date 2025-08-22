Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
Todos los juzgados de Primera Instancia de Vigo están ya registrando demandas de conciliación, entre ellas varias colectivas que agrupan a hasta 200 conductores
Los juzgados de Primera Instancia de Vigo van de aluvión en aluvión. Sobrecargados de trabajo por los miles de pleitos que han generado las cláusulas abusivas de las hipotecas o la usura de las tarjetas «revolving», ahora tienen ante sí otro fenómeno que amenaza con generar otra avalancha de litigios. Se trata de las demandas de los conductores afectados por los fallos de los motores PureTech, que se están centralizando en la ciudad olívica dado que es en esta localidad donde tiene su sede social Stellantis España S.L., contra quien se dirigen los procedimientos ya que fue quien desarrolló este modelo de motor. Por ahora, los afectados están presentando solicitudes –o actos– de conciliación de cara a intentar llegar a un acuerdo que evite el juicio. Más de dos centenares de perjudicados las han formalizado de forma individual, pero hay al menos tres procedimientos de carácter colectivo, agrupando uno de ellos a 200 automovilistas.
Como ocurre con el «cártel de los coches» –unos sobreprecios que son competencia en este caso del único Juzgado de lo Mercantil–, el hecho de que Stellantis tenga su ubicación principal en Vigo está provocando igualmente que conductores de todo el territorio nacional presenten también en esta ciudad los procedimientos por los motores PureTech para pedir compensaciones por los perjuicios sufridos. La mayoría actúan a través de la asociación de afectados Afestel, que explica en su página web que el problema de estos motores radica básicamente en que la correa de distribución está bañada en aceite.
Averías
«La correa se va deshaciendo rápidamente, liberando partículas que se desplazan por el motor, provocando averías», agregan, indicando que las reparaciones a las que se han enfrentado los perjudicados «pueden llegar a los 10.000 euros». Los problemas afectan a determinados modelos fabricados entre 2012 y 2023 –durante más de una década– de varias marcas como Citroën, Peugeot, Opel, Toyota o DS y pueden afectar a la seguridad del vehículo o a su rendimiento.
Los casos de estos motores se reparten entre los 13 juzgados de Primera Instancia que llevan materia ordinaria. En una de estas salas explicaban ayer, en relación con los actos de conciliación formalizados individualmente, que los primeros celebrados han acabado en archivo ya que no compareció ningún representante de la multinacional automovilística, por lo que, descartada la posibilidad de un acuerdo previo, los perjudicados deberán ahora presentar una demanda judicial para pelear por la compensación que reclaman.
En cuanto a las conciliaciones colectivas –que han recaído en al menos tres de estos juzgados–, las fuentes consultadas concretan que deberá determinarse si puede haber acumulación de perjudicados en un único procedimiento o si esa opción no es posible y deben pleitear de forma individual: «Es una cuestión que hay que estudiar y valorar. Debe haber un criterio unificado. La empresa demandada y el problema de fondo es el mismo, pero se trata de modelos distintos de vehículos con determinadas averías en cada caso».
El burofax se erige como el mecanismo más utilizado para cumplir con la negociación previa
El 3 de abril entró en vigor la Ley de Eficiencia Procesal que, entre otros cambios, introdujo el requisito de la mediación o la negociación previa en la mayoría de pleitos civiles y mercantiles. Transcurridos ya más de cuatro meses desde entonces, la revisión de las demandas formalizadas tras la implantación de la nueva norma evidencia que el burofax, con una oferta vinculante como contenido, es el mecanismo más utilizado en Vigo para cumplir esta exigencia.
Los letrados de la Administración de Justicia y los magistrados de los juzgados de Primera Instancia celebraron juntas sectoriales en las que dieron el visto bueno al burofax o al buromail, entre otros mecanismos, para acreditar que las partes han intentando llegar a un acuerdo antes de ir a la vía judicial. «Cuando llega la demanda debemos examinar que se cumple el requisito y, además, que ha existido voluntad en dicho intento de negociación, porque no se puede hacer de cualquier manera; es decir, si la comunicación se dirige a una domicilio desconocido, por poner un ejemplo, eso no es válido», explican las fuentes consultadas, que añaden que los casos en los que se va a un mediador profesional son los menos. «En este juzgado no ha entrado ninguna demanda en la que se haya intentado resolver la controversia de esa manera», confirman.
La revisión de las demandas para comprobar si se adaptan a la exigencia legal supone una carga de trabajo a mayores para unos juzgados que ya se encuentran saturados. Estos primeros meses de convivencia con la ley también han hecho asomar dudas sobre el modo de proceder en cierto tipo de procedimientos –como los de accidentes de tráfico o los relativos a consumidores– que ya tienen normas específicas al margen de la que establece la reforma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos