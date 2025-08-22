Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial

Los juzgados de Primera Instancia de Vigo van de aluvión en aluvión. Sobrecargados de trabajo por los miles de pleitos que han generado las cláusulas abusivas de las hipotecas o la usura de las tarjetas «revolving», ahora tienen ante sí otro fenómeno que amenaza con generar otra avalancha de litigios. Se trata de las demandas de los conductores afectados por los fallos de los motores PureTech, que se están centralizando en la ciudad olívica dado que es en esta localidad donde tiene su sede social Stellantis España S.L., contra quien se dirigen los procedimientos ya que fue quien desarrolló este modelo de motor. Por ahora, los afectados están presentando solicitudes –o actos– de conciliación de cara a intentar llegar a un acuerdo que evite el juicio. Más de dos centenares de perjudicados las han formalizado de forma individual, pero hay al menos tres procedimientos de carácter colectivo, agrupando uno de ellos a 200 automovilistas.

Como ocurre con el «cártel de los coches» –unos sobreprecios que son competencia en este caso del único Juzgado de lo Mercantil–, el hecho de que Stellantis tenga su ubicación principal en Vigo está provocando igualmente que conductores de todo el territorio nacional presenten también en esta ciudad los procedimientos por los motores PureTech para pedir compensaciones por los perjuicios sufridos. La mayoría actúan a través de la asociación de afectados Afestel, que explica en su página web que el problema de estos motores radica básicamente en que la correa de distribución está bañada en aceite.

Averías

«La correa se va deshaciendo rápidamente, liberando partículas que se desplazan por el motor, provocando averías», agregan, indicando que las reparaciones a las que se han enfrentado los perjudicados «pueden llegar a los 10.000 euros». Los problemas afectan a determinados modelos fabricados entre 2012 y 2023 –durante más de una década– de varias marcas como Citroën, Peugeot, Opel, Toyota o DS y pueden afectar a la seguridad del vehículo o a su rendimiento.

Los casos de estos motores se reparten entre los 13 juzgados de Primera Instancia que llevan materia ordinaria. En una de estas salas explicaban ayer, en relación con los actos de conciliación formalizados individualmente, que los primeros celebrados han acabado en archivo ya que no compareció ningún representante de la multinacional automovilística, por lo que, descartada la posibilidad de un acuerdo previo, los perjudicados deberán ahora presentar una demanda judicial para pelear por la compensación que reclaman.

En cuanto a las conciliaciones colectivas –que han recaído en al menos tres de estos juzgados–, las fuentes consultadas concretan que deberá determinarse si puede haber acumulación de perjudicados en un único procedimiento o si esa opción no es posible y deben pleitear de forma individual: «Es una cuestión que hay que estudiar y valorar. Debe haber un criterio unificado. La empresa demandada y el problema de fondo es el mismo, pero se trata de modelos distintos de vehículos con determinadas averías en cada caso».