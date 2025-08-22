Caballero carga contra las aerolíneas por los precios de los vuelos durante los incendios: «Tienen que ser sancionadas»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha calificado este viernes como «intolerable» las subidas de precios de los vuelos entre Vigo y Madrid durante los días en que los incendios forestales suspendieron el servicio ferroviaria de AVE y obligaron a hacer cortes puntuales en la autovía A-52, y ha avanzado que estudiará presentar denuncia ante el Tribunal de Competencia.

Así lo ha trasladado, en declaraciones grabadas y remitidas a los medios, el regidor olívico, que ha arremetido contra el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, por unas declaraciones en el diario La Voz de Galicia, en las que apuntó que no fueron las compañías las que subieron los precios durante los incendios, sino «la demanda».

Para el alcalde de Vigo, esas palabras «parecen propias de alguien absolutamente ignorante en transporte aéreo y en economía», y ha recordado que en días pasados los precios de los billetes subieron de forma «insoportable», «aprovechando una tragedia de la envergadura de la que sucedió en Ourense», aseveró.

Una cuestión económica

«Hay formas de hacerlo, sencillamente, en lugar de subir el precio, tú mantienes el precio normal y lo das por orden de llegada. El que lo solicite en tanto haya billetes se lo das al precio normal», ha planteado Caballero, que ha reiterado los precios subieron "un 200 o un 300 %" y «claro, solo podían volar los ricos».

Caballero ha proclamdo que «esto es una discriminación en términos de renta» y que estudiará la posibilidad de llevar lo ocurrido ante Competencia. «Voy a defender Vigo, voy a defender este territorio. Es intolerable y no puede volver a suceder (...), creo que tienen que devolver el dinero de estos sobreprecios escandalosos y creo que tienen que ser sancionados», ha sentenciado.