El BOE confirma la exclusión de Vigo como sede de los exámenes MIR de 2026
Santiago es la única ciudad gallega donde se realizarán estas pruebas
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, como el MIR para médicos o el EIR para enfermería, confirma la exclusión de Vigo como sede para la realización de estos exámenes en 2026. El Ministerio solo ha incluido a una ciudad gallega (Santiago), entre las localidades donde podrá realizarse.
El alcalde, Abel Caballero, ya anunció hace unas semanas que «no va a parar» hasta que se restituya a Vigo como sede de estos exámenes y recordó que la medida fue acordada el pasado 17 de julio en una reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, responsabilizando al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por no haber protestado ante estos cambios de cara a su próxima convocatoria.
El PP, por su parte, registró una proposición no de ley para instar al Ministerio de Sanidad a dar marcha atrás a la exclusión a Vigo como sede de los exámenes MIR a partir de la próxima convocatoria. Según informó la diputada viguesa Irene Garrido, la iniciativa se debatirá en la Comisión de Sanidad con el fin de revertir la «inadmisible» decisión tomada por el Gobierno de España y «para que Vigo siga siendo una de las más de 20 ciudades españoles que albergan estas pruebas».
