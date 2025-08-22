El BNG local propone que los vigueses decidan en qué invertir 25 millones de los presupuestos
El portavoz del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, propuso un programa piloto para que sean los propios vigueses los que decidan en qué invertir un mínimo de 25 millones de euros de los próximos presupuestos del Concello, participando así en la definición de estas partidas.
