El BNG local propone que los vigueses decidan en qué invertir 25 millones de los presupuestos

El portavoz del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, propuso un programa piloto para que sean los propios vigueses los que decidan en qué invertir un mínimo de 25 millones de euros de los próximos presupuestos del Concello, participando así en la definición de estas partidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents