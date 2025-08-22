La Audiencia anula una factura de luz de 4.600 euros por no justificar que es real
La afectada pasó de pagar 36 euros en agosto a 3.874 el mes siguiente
La Sección Sexta de la Audiencia ratificó la anulación de una factura eléctrica de una vecina de la ciudad que ascendía a los 4.600 euros al no quedar justificado por parte de la entidad Naturgy que la lectura fuese «correcta».
La compañía presentó un recurso tras ser desestimado por el Juzgado de Primera Instancia nº10 de Vigo el procedimiento monitorio que Naturgy presentó contra esta viguesa por no haber abonado el importe de las facturas eléctricas entre enero de 2022 y enero de 2023 y que ascendían a 4.696 euros.
Para esta jueza, no ha quedado absolutamente probado que «el importe de las facturas sea correcto», ya que Naturgy no lo ha podido justificar. Esgrime que si bien es cierto que la compañía notificó con una antelación de un mes las nuevas tarifas, «es evidente que existe una gran diferencia entre el importe de las facturas, pues pasa de 36,89 en el mes de agosto de 2022 a 3.874 euros en septiembre, 534,13 en octubre y 168,27 en diciembre, sin que dicha diferencia se justifique en que la lectura del consumo eléctrico por parte de la distribuidora es correcta».
Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial recogen estos argumentos y señalan también que si bien la demandada no niega la realidad del suministro eléctrico, en ningún momento la suministradora «no justificó» que la lectura de consumo eléctrico fuese correcta; de ahí que se presenten «serias dudas» acerca de los hechos puestos en la demanda.
La resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos