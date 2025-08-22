Agrede a su mujer tras 'espiar' el contenido de su móvil en Vigo

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un vecino de la ciudad, P.M.V.T., de 37 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género y uno de revelación de secretos, tras agredir supuestamente a su mujer e increparla por un contenido que había visto en el teléfono móvil de ella.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la noche del pasado miércoles, cuando el 092 recibió un aviso del 112 Galicia para acudir a un domicilio de la calle Gregorio Espino. Allí, una mujer había contactado con el teléfono 016 para alertar de que estaba siendo agredida por su marido, que seguía en la vivienda.

Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos por el varón, que relató que había visto algo en el teléfono móvil de su pareja y que se había "enervado".

Al entrevistarse por separado con la mujer, ésta explicó a los policías que estaba en la cama medio dormida cuando su marido irrumpió en la habitación y la despertó sujetándola fuertemente por la cara y zarandeándola.

Amenaza con un cuchillo de cocina

Según su relato, el hombre llevaba en una mano el teléfono móvil de ella y le gritaba e increpaba por una conversación que había visto en el terminal. A continuación salió del cuarto y luego regresó con un cuchillo de cocina, con el que la amenazó de gravedad.

Temiendo por su vida, y tras ver que había dejado su teléfono tirado, aprovechó que el varón abandonó la estancia para llamar al 016 y narrar lo sucedido.

Además, la mujer enseñó a los agentes el cuchillo con el que había sido amenazada, de 20,5 centímetros de hoja, y que se encontraba en ese momento a medio meter en una cuchillera de madera en la cocina.

Mientras sucedieron estos hechos, en el domicilio se encontraban durmiendo los dos hijos de la pareja, de 7 y 4 años de edad que, en principio, no se enteraron del altercado. Los agentes procedieron a la detención del varón como supuesto autor de un delito de violencia de género y uno de revelación de secretos (al coger el móvil de su pareja sin consentimiento de ella).