Voluntarios en el paraíso

Cada verano, las Illas Cíes se llenan de energía y de jóvenes dispuestos a proteger uno de los tesoros naturales más valiosos de Galicia. El campo de voluntariado internacional que se celebra en la isla de Monteagudo, organizado por la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia, reúne a 120 participantes de entre 18 y 30 años, procedentes de países como Francia, Alemania o Italia, además de distintas comunidades autónomas españolas. Durante doce días combinan trabajo ambiental y actividades de ocio en un entorno único, contribuyendo a la conservación del Parque Nacional das Illas Atlánticas y viviendo una experiencia que marca a quienes la viven.

Tareas de concienciación

La iniciativa, con más de medio siglo de historia, busca mucho más que mantener las islas limpias y en buen estado. «Permite a los jóvenes disfrutar de un parque nacional, ayudar en tareas ambientales y de sensibilización, y participar en actividades educativas», explica José Antonio, director del Parque. Desde la organización aseguran que el objetivo principal es « permitir a quienes participan vivir una experiencia inmersiva en la naturaleza, aprender a cuidarla y saber transmitirlo a la sociedad».

Las mañanas comienzan temprano, con los voluntarios vestidos con sus camisetas rosas trabajando en distintos puntos de la isla. Por las tardes, el esfuerzo da paso al disfrute a través de rutas guiadas, kayak, snorkel, observación de estrellas o talleres de astronomía, teatro y audiovisuales. Estas dinámicas, además de servir como descanso, permiten a los participantes conocer la riqueza natural y cultural de las islas. «Es un intercambio de culturas y formas de ver las cosas. Aquí se practica español, gallego, inglés o francés y se aprende de todos un poco», añade Fernández Bouzas.

Voluntarios realizando las tareas sobre el terrreno.

La mayor parte de los jóvenes conoce la iniciativa a través de redes sociales o de familiares, como Lucía Cabaleiro, viguesa que decidió participar movida por su cariño a las islas y su pasión por la naturaleza. Entre las tareas diarias, detalla, se incluyen «arrancar acacias invasoras, recoger basura de las playas, concienciar sobre el tabaco en la arena o barrer caminos», además de actividades náuticas y rutas de senderismo por rincones poco conocidos de Cíes.

Para Ana Garrandés, estudiante que repite experiencia, la motivación fue clara. «Me animaron las ganas de desconectar de la rutina y acercarme más a la naturaleza», asegura. Su jornada incluía reforestación, limpieza de playas y campañas de concienciación. «En reforestación aprendimos a identificar las especies autóctonas para favorecer su crecimiento y en comunicación, hicimos una campaña para concienciar a los turistas sobre el papel de las gaviotas en las Islas Atlánticas».

Playas sin humo

La importancia de este trabajo también es incuestionable para Xosé Luis, director del campo, quien asegura que «son trabajos que nadie haría» si no fuera por estos jóvenes. Uno de los logros más destacados es la reducción drástica de colillas en las playas. «Cuando llegué hace doce años recogíamos unas 50.000 cada verano; ahora no llegamos a mil. Eso es fruto de campañas sostenidas, como la iniciativa de playas sin humo», explica.

La convivencia multicultural, refuerza los lazos entre los participantes y genera un sentimiento de pertenencia. «Al final de los doce días son una familia, un grupo con un objetivo común, cuidar las Cíes y aprender de ellas», subraya Xosé Luis. No es raro que muchos repitan, «estuve por primera vez en 2023 y este año no dudé en volver», afirma Ana.