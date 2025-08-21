Vigo es la segunda gran ciudad de España menos ruidosa

La exposición crónica al ruido está relacionada con alteraciones del sueño, niveles elevados de estrés e incluso enfermedades cardiovasculares. Para conocer cuáles son las ciudades más y menos ruidosas del país, el operador turístico Altezza Travel ha hecho una investigación centrada en cinco parámetros: el tráfico, turistas por kilómetro cuadrado, la contaminación acústica, la densidad de población y las actividades nocturnas. Según el informe resultante de este trabajo, la olívica es la tercera urbe más tranquila de las 20 analizadas por esta empresa, solo superada por Cartagena, que ocupa el primer lugar, y Zaragoza, por lo que, entre los 14 grandes municipios del Estado, es el segundo.

Destacan los autores del estudio que Vigo presenta «un buen equilibrio entre vida urbana y tranquilidad». «Su nivel de ruido es reducido (34,82 dB de media diaria) y la vida nocturna es moderada (45 actividades). Aunque su densidad poblacional es similar a la de Valencia, su perfil turístico más bajo le permite mantener un ambiente más calmado», exponen. Cierto es que el turismo va a más en la urbe, por lo que podría modificarse su puntuación en un futuro. Las ciudades que ocupan la parte alta de la tabla son Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca, Bilbao y Granada. Detrás de Vigo, aparecen Valencia, Oviedo, A Coruña y Murcia.

VIGO30

Para identificar las ciudades más ruidosas y tranquilas de España, este operador turístico creó un sistema de puntuación basado en cinco factores relacionados con el ruido urbano. Analizó algunas de las urbes más grandes y turísticas del país y asignó una puntuación de hasta 20 por cada factor. Una puntuación más alta indica un mayor nivel de ruido. La máxima es de 100. Vigo sumó 30 puntos; Cartagena, 13; y Zaragoza, 20.

Trabajo pendiente: el tráfico

Que los niveles de ruido de la ciudad sean mejores que en otras urbes de España no significa que no haya trabajo por hacer. En un informe publicado hace un año por Ecoloxistas en Acción, se alerta de que, en todas las ubicaciones en las que se realizaron mediciones del ruido generado por el tráfico en Vigo, los datos obtenidos reflejaron una alta contaminación acústica. «El valor medio en casi todos los puntos rondó los 80 decibelios, con picos superiores a los 90 decibelios. Estos valores exceden tanto el máximo de 53 dB diurno como el de 45 dB nocturno recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)», señaló. Estos topes se superan «en un 50% y 69%, respectivamente».

«La OMS considera la contaminación acústica como uno de los principales factores ambientales con mayor impacto en la salud. La Comisión Europea cifra en unas 10.000 las muertes prematuras al año a causa del ruido», destacan desde esta entidad. El ruido provoca alteraciones psicológicas (estrés, ansiedad, depresión y disminución de la calidad de vida), problemas de sueño (insomnio, microdespertares o alteración de ciclos), repercusiones cognitivas (menor rendimiento y deterioro en niños) y efectos cardiovasculares (mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas e ictus).

Además, se asocia con un alza de ingresos hospitalarios y mortalidad por causas respiratorias, cardiovasculares y diabetes en mayores de 65 años, así como con riesgos en maternidad, incluyendo partos prematuros, bajo peso al nacer y mortalidad infantil. Para hacer frente al ruido, Altezza Travel recomienda buscar rincones tranquilos como parques, jardines o bibliotecas y utilizar si es necesario auriculares con cancelación de ruido, tapones para dormir o máquinas de ruido blanco.

Dos de cada tres vigueses sufren niveles elevados en zonas públicas

Según la última actualización del Mapa Estratégico del Ruido elaborada por el Ayuntamiento y aprobada por el Gobierno, con datos de 2022, 199.500 vecinos están expuestos a un nivel global de ruido a lo largo de toda una jornada que supera los 55 decibelios en las zonas públicas. Si se eleva hasta 65 dB, que supone un daño moderado, estarían afectados tres de cada 10. Esta proporción supone un incremento notable respecto a los 59.800 registrados en la última actualización, hecha en 2017. Según la investigación, unos 80.000 vecinos conviven por la noche con el doble de decibelios recomendados por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Entre las zonas que más acusan el ruido, destacan Navia —por la VG-20— y los núcleos próximos a la autopista AP-9 y a las zonas industriales.