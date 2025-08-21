Un usuario denuncia al Concello por la «dejadez» del estado de sus pabellones
Se lesionó el hombro con un banco en mal estado y cuando pidió ser atendido, dice, no había seguro
e.v.
Un usuario del pabellón municipal de O Berbés interpuso ayer ante el Juzgado de Guardia una denuncia contra el Concello, concretamente la Concejalía de Deportes, por supuestamente carecer de « seguro de accidentes para los usuarios y la dejadez del mantenimiento de las máquinas del gimnasio». En la denuncia, el usuario explica que mientras realizaba un ejercicio, el banco «cedió bruscamente», cayendo al suelo y dándose un fuerte golpe en el hombro izquierdo. Cuando habló con el conserje para que le derivase a un centro médico, se le comunicó, afirma, que «no tenían seguro ni mutua alguna».
A esta queja se une la Favec, que convocó para el sábado 29 de agosto una concentración frente a este gimnasio para denunciar su «estado lamentable».
