Reino Unido recupera el trono como el país con más titulados de la UVigo

Según datos del observatorio de la UVigo, el 75% de las personas tituladas que emigran al extranjero residen en 26 países europeos. Hasta hace unos años Alemania había desbancado a Inglaterra como el destino favorito de los exestudiantes de la universidad olívica, pero Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar. Concretamente, acoge al 31,9% de titulados de la UVigo que trabajan en el extranjero, destacando Londres, con un total de 65 personas, como la ciudad foránea con más titulados.

Es especialmente curioso que Reino Unido vuelva a ser el país con más presencia de antiguos estudiantes de la UVigo teniendo en cuenta que, actualmente, tras la puesta en marcha del Brexit, es necesario un visado especial para trabajos cualificados por el que hay que pagar hasta 2.000 euros si cualquier ciudadano europeo quiere establecerse allí. No solo eso, sino que debe llegar con un contrato firmado o con una oferta en firme de alguna empresa, que normalmente es la que se encarga de los gastos de ese visado.

Ya no es como antes del Brexit, en el que miles de españoles entraban al año en el Reino Unido para intentar buscarse un futuro laboral. Pero pese a ello, vuelve a ser el país favorito por los titulados de la UVigo. Le siguen, a bastante distancia. otras naciones europeas como Alemania, Portugal, Francia, Suiza, Países Bajos, Irlanda y Bélgica.

En el resto del mundo, destacan los países del continente americano. Los que tienen a más titulados de la UVigo son Estados Unidos (6,9%), México (4,4%), Brasil (4,1%), Argentina (3,1%, Perú (2,8%), Chile (2,6%), Colombia (2,4%) y Canadá (1,8%).

Hay que apuntar que las personas que viven en Galicia constituyen el 82,8% de los titulados en la UVigo, con la urbe olívica a la cabeza (33,8%), Ourense (11,4%), Pontevedra (7%), A Coruña (4,1%) y por último Santiago (2,8%). Aquí la lectura es obvia: las tres primeras ciudades, en las que la UVigo está presente, son las que tienen un mayor número de antiguos alumnos. Otros ayuntamientos con presencia significativa de exalumnos son Cangas y O Porriño (1,7% ambos), Redondela (1,5%), Ponteareas (1,3%), Vilagarcía de Arousa, Moaña, Nigrán, Lugo y Marín (1,2% cada un), seguido por Mos y Tui (1,0% ambos).

Ese casi 83% de titulados que viven en Galicia es un porcentaje considerable que demuestra que la comunidad autónoma ofrece oportunidades laborales a los jóvenes cualificados que, por lo general, siempre que pueden, prefieren quedarse a trabajar en su lugar de origen.

En cuanto a la emigración a nivel nacional, hay dos comunidades muy por encima del resto. Madrid y Cataluña absorben a más del 60% de los alumnos que han cursado sus estudios en la Universidad de Vigo. La mayoría precisamente trabajan en la capital y en Barcelona, seguidas a mucha distancia por Palma de Mallorca, Valencia, Valladolid, Gijón, Oviedo, Ponferrada y Sevilla.