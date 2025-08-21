El PP plantea un ciclo de cine en el auditorio al aire libre de Castrelos

El grupo municipal del PP lamentó que el gobierno municipal haya «desaprovechado la oportunidad de poner en marcha un auténtico ciclo de cine al aire libre en verano» y propone que el Concello organice «todos los años una actividad de este tipo en el auditorio de Castrelos —no únicamente en los jardines del pazo—, con capacidad para miles de personas».

Afeó a la Concejalía de Cultura su «conformismo» con el ciclo presentado el martes, iniciativa que «parece improvisada», y plantea una alternativa «más ambiciosa», con «al menos la proyección de media docena de películas todos los veranos en el auditorio».