Una flor fugaz para la esperanza en Vigo en medio de la ola de incendios

En plena ola devastadora de incendios en Galicia, un eco de esperanza: ha nacido en Vigo la primera flor del verano del nenúfar gigante Victoria cruziana, situado en la Fundación Sales. Sus pétalos se abrieron con la caída de la tarde este miércoles y su peculiaridad es que tan solo perdura un día y medio. Esta joya botánica es la única de su especie en toda España.

La planta desplegó una gran flor blanca, que corresponde a su fase femenina. Hoy, esa misma flor se abrirá de nuevo, esta vez teñida de rosa, en su fase masculina, antes de marchitarse. Todo el ciclo se prolonga apenas por un día y medio aproximadamente.

El ejemplar, tras abrir sus pétalos. / Cedida

La Fundación Sales, único jardín botánico de Vigo y legado del paisajista internacional Francisco de Sales Covelo, abrirá en horario habitual (de 16.00 h a 20.00 h) para quienes deseen presenciar este espectáculo, tan fugaz como fascinante.

Tras este ejemplar, emanarán más flores del gran nenúfar, como ocurre cada estío. «Día tras día, la flor es acompañada por manos sabias y generosas: las del voluntario veterano Don Julio, el botánico Xesús Alonso y José, guardián silencioso del mantenimiento», destacan desde la propia fundación.

Sus hojas podrían sostener a un niño pequeño

Originaria de Sudamérica y traída a Vigo hace una década desde el histórico Kew Gardens de Londres, la Victoria cruziana ha encontrado en la Fundación Sales un hogar perfecto. Durante meses, sus enormes hojas circulares de hasta dos metros de diámetro atraen igualmente las miradas de los visitantes. Cada una de ellas pesa alrededor de 50 kilos y es tan resistente que podría sostener a un niño pequeño.

Este 2025, además, el nenúfar estrena una nueva instalación diseñada para mejorar sus condiciones de cultivo y garantizar que el ritual natural continúe en los próximos años.