Luz verde para la construcción de un centro de día para mayores en Beade

La Gerencia Municipal de Urbanismo acaba de autorizar la construcción de un centro de día para personas mayores en la estrada Coutada, en la parroquia de Beade, después de dar luz verde al cambio de uso solicitado por la promotora Aresproser, que inicialmente había presentado un proyecto para realizar una vivienda unifamiliar en la parcela con tres plantas y un sótano para garaje.

La licencia para construir la casa había sido validada en diciembre de 2018, contemplándose un presupuesto de ejecución de 197.300 euros. Cuatro meses más tarde, se presentaba el proyecto reformado solicitando la viabilidad para el cambio de uso del terreno, lo que motivó la emisión de hasta tres informes entre 2020 y 2025 en las que se pedía a la promotora la subsanación de varias deficiencias. El pasado 23 de julio, desde Urbanismo se informaba favorablemente a las instalaciones y, posteriormente, se incorporaba al expediente el informe del jefe de Licencias.

La resolución positiva establece que el proyecto reformado, además de pedir el cambio de uso del inmueble, modifica la distribución interior de las plantas y la superficie total de la edificación, que pasa de 431,95 a 436,86 metros cuadrados, una variación no sustancial y permitida por la legislación. Además, el presupuesto de ejecución material sube de los 197.300 euros inicialmente previstos a los 215.000 euros. El horario previsto para el centro de día será de las 8,00 a las 22,00 horas.

El acuerdo validado por Urbanismo establece también que antes del inicio de las obras se deberá presentar el correspondiente proyecto de ejecución con el anexo sobre el control de calidad y el oficio de la dirección de la obra, incorporando el informe de la Consellería de Política Social, departamento que también tiene que autorizar en su momento la creación del centro de día conforme al procedimiento que marca la legislación sobre los equipamientos de carácter social.

El promotor tiene también la obligación de redactar un certificado de indivisibilidad de la parcela, mientras que una vez obtenida la licencia de primera ocupación se debe presentar el informe que justifique los niveles de presión sonora emitidos.