«‘Freak’ es lo que se sale de la norma, lo inadaptado o no habitual»

Al frente del Galician Freaky Film Festival desde sus inicios, Juan de Castro se ha consolidado como el motor de un certamen que cada septiembre transforma Vigo en la capital del cine de género. Su dirección ha permitido que el festival crezca en número de estrenos, actividades para todas las edades y repercusión internacional, consolidándose como una de las citas de referencia para el público freak por todo el mundo.

—¿Cómo surge la idea de crear este festival?

Antes dirigía un festival aquí también en Vigo que se llamaba Primavera de Cine, con cine gallego y lusófono. A veces recibíamos películas de este tipo friki, underground… Nosotros teníamos ganas de poder exhibirlas, entonces presentamos un primer proyecto. Celebramos una primera edición, a la que llamamos cero, pusimos piezas gallegas, frikis, de terror… Continuamos ampliándonos y año tras año llegamos a donde estamos ahora.

—¿Cómo definiría el género freak a aquellos que no saben lo que significa?

Engloba muchas cosas. Freak es lo que se sale de la norma, lo inadaptado, no políticamente correcto o no habitual. Lo que nos identifica es una sección oficial, una selección de cortos que se escapan de lo normal, habituales de los festivales de género como Sitges, que son los más importantes del mundo. También nos gusta meter piezas de comedia o de cosas que juegan con sorpresas, con guiones locos o giros explosivos. En definitiva, que sorprendan al público.

—El cine de la Plaza Elíptica es uno de los más emblemáticos de la ciudad. ¿Por qué lo escogieron para las proyecciones?

Nacimos en un supermercado abandonado que tenía un carácter muy underground, nos daba mucha libertad para hacer todo lo que queríamos de decoración, pero se nos estaba quedando pequeño. Aquí tenemos una sala de cine de muchísima calidad y la satisfacción que buscábamos, que era poder exhibir los cortometrajes en la mayor calidad posible y dar cabida también a todo el público, porque hay sesiones que reúnen 300 personas en la sala.

—En esta edición los largometrajes se dividen en 12 bloques temáticos. ¿Cuál suele generar más expectación entre el público?

Pues, siendo sincero, el humor freak funciona muy bien, porque al público le hace mucha gracia y luego uno de los preferidos es Co Cu Torcido. Algunas las dejamos para el sábado, el día de más afluencia, suelen ser las más brillantes, piezas que la gente no olvida. El público alucina totalmente con los guiones tan locos, son delicias para nuestros fans y sabemos que hay que cuidarlos.

—¿Qué diferencia al GFFF de otros festivales de cine fantástico y de terror en España?

Por lo que percibimos de vuelta tanto de quienes nos ven como de los compañeros y compañeras de otros festivales a nivel nacional son dos cosas que yo siempre repito. Primero nuestra de la sección oficial, que es bastante particular y sabemos muy bien lo que nos gusta, aquello que se escapa del encasillamiento solo en el fantástico y el terror. Y luego el ambiente que tenemos en el festival. Por eso siempre recomendamos que la gente venga a conocerlo, aunque sea una vez, porque el ambiente que hay en las salas es muy simpático y gamberro.

—¿Qué es lo más satisfactorio de dirigir un evento como este?

Para mí como director y para todo el equipo que construye los festivales, que es un equipo muy trabajador que aún siendo pocos consiguen un festival de mucha calidad y que cuida todos los aspectos, nos alegra ver que compensa el esfuerzo que hacemos. Aunque en los últimos años no hemos tenido en buen valor otros festivales , es un impulso para seguir construyéndolos cada vez más grandes sin perder la esencia que tienen.