El IBI aporta 79 millones al Concello de Vigo, cerca del 24% de los ingresos anuales

Las personas titulares de propiedades inmobiliarias se enfrentarán desde el 1 de septiembre al abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un tributo clave para la sostenibilidad de las arcas de cualquier administración local al ser, después de los fondos que aporta el Gobierno central, el principal recurso económico para hacer frente a sus obligaciones, blindar los servicios públicos y desarrollar proyectos inversores.

El padrón del IBI que aprobará el gobierno municipal para el presente ejercicio presenta una nueva cifra récord, al establecer como recaudación prevista una cantidad de 78,7 millones de euros, lo que supone un 4,4% más que el año pasado. Tomando como referencia la previsión total de ingresos de 2025 en el presupuesto municipal, por encima de los 334 millones, el IBI aporta prácticamente el 24%.

El crecimiento de la recaudación respecto a 2024 se explica, según detallan fuentes municipales, por diferentes razones, como la actualización del 4% del tipo impositivo aprobada en pleno, que grava con un 0,984% el valor catastral de la gran mayoría de los bienes urbanos y todos los de características especiales (aeropuerto, embalses, autopistas, etc.) y con un 0,732% el de los bienes rústicos.

Por modalidades, los bienes urbanos son los que generan un mayor volumen de ingresos a las arcas municipales, ya que se prevé recaudar 75,4 millones por las 212.567 inscripciones que generan recibos, ya que hay casi 7.000 bienes urbanos exentos, al contemplar la legislación distintos supuestos que no están obligados a pagar el tributo.

Además, más de 2.000 propiedades con valores catastrales por encima de cantidades que oscilan, en función de su uso, entre los 125.000 y los 450.000 euros en su valor catastral, ven incrementado el tipo impositivo hasta el 1,004%. No se incluyen en este supuesto los inmuebles residenciales, tal y como recoge el artículo 8.5 de la ordenanza fiscal.

Además del alza del tipo impositivo, también conlleva una mayor recaudación la incorporación de nuevos inmuebles al parque de la ciudad tras su construcción o la regularización de otros que no estaban inscritos. Así, el valor catastral de los bienes urbanos es ya de casi 8.427 millones de euros.

Por otro lado, el impuesto sobre los bienes de características especiales, con 823 recibos que se emitirán, supondrá unos ingresos de 3,3 millones de euros. Mientras, el IBI rústico aportará, como es habitual, una cantidad simbólica, de 13.547 euros este ejercicio.

Crece la recaudación, pero también aumentan las bonificaciones previstas, llegando al 90% para 204 familias numerosas, mientras que otras 94 tendrán un descuento del 50% en el recibo. El Concello también contempla rebajas del 50% por la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar en pisos o casas, beneficios fiscales para viviendas de protección oficial o centros educativos concertados y un 3% por domiciliar el pago. Se da la opción también de fraccionar el pago en 10 partes.