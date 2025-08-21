El cine friki viste las calles viguesas

Vigo se prepara para convertirse en la ciudad del cine freak y de terror con la novena edición del Galician Freaky Film Festival (GFFF), que se celebrará del 19 al 27 de septiembre en los cines Tamberlick. Este año, el certamen alcanza cifras récord con 74 cortometrajes procedentes de 34 países, sumando más de 14 horas de cine que transformarán la ciudad en un auténtico epicentro freak. Una de las señas de identidad del festival es la gran cantidad de estrenos, 1 mundial, 2 internacionales, 1 europeo, 27 en España y 34 en Galicia, de modo que 65 de las 74 piezas se proyectarán por primera vez en la región, consolidando al GFFF como una plataforma clave para descubrir cine de género actual con proyección internacional.

La selección oficial se organiza en 12 bloques temáticos diseñados para satisfacer todos los gustos del público. Los dos volúmenes de Arrepío proponen una experiencia intensa para quienes buscan miedo, mientras que un bloque de terror está dedicado a la producción asiática. La sesión de Ciencia Ficción combina comedias y experimentos más delicados, como ‘Himalia’, rodada en esperanto por las canadienses Clara Milo y Juliett Lossky. El Humor Freak regresa con propuestas disparatadas como ‘I Am the Fire’, mientras que el bloque Serie B-estial apuesta por ideas locas y de bajo presupuesto. El apartado Alimento estimula la creatividad visual, y los bloques de Co Cu Torcido y Que Carallo é isto?! se sumergen en el surrealismo y la exageración, con obras impactantes como ‘King of Nothing’, ‘Mereneläviä’, ‘Freaks’ o ‘Drizzle in Johnson’, cerrando la novena edición con una programación diversa y provocadora.

Novedades y homenajes

Además, el festival aumenta sus actividades paralelas y la oferta de largometrajes. Entre los homenajes de este año destacan ‘El jovencito Frankenstein’, ‘Rocky Horror Picture Show’ o ‘Cariño, he encogido a los niños’, así como clásicos como Mad Doctors.

En esta edición se consolidará el Encuentro de Hermandades del Norte, que reúne festivales de cine de Galicia, Cataluña, País Vasco y Sénaro, generando excelentes sinergias, también se llevarán a cabo exposiciones en la sala Videodrome, presentaciones de libros y editoriales, charlas y la sección ‘Aquí andas frío’, donde autores muestran proyectos en producción o preproducción. Entre las novedades destaca la Galician Freak Zombi Walk, una marcha de muertos vivientes que partirá desde el museo MARCO hasta el Paseo de Alfonso, con concursos y pasarelas, así como la ampliación de Peque Frick, con dos días de películas fantásticas y de ciencia ficción adaptadas a niños mayores de siete años y efectos especiales desbordantes.

Jurado internacional

La tarea de decidir los ganadores recaerá en un jurado internacional formado por Pol Diggler, Alessia Gasparella y Sara Lopo, profesionales de prestigio con experiencia en festivales como Tribeca, SXSW, Sitges o Fantastic Fest. Desde 2017, el GFFF ha consolidado una comunidad de seguidores fieles que cada año se reúne en Vigo para disfrutar de cine inédito y actividades paralelas, y para aquellos que no puedan asistir físicamente, el festival ofrece GFFFOnline, permitiendo acceder a gran parte de los cortos desde casa. Con su combinación de estrenos, bloques temáticos originales y un ambiente único, el Galician Freaky Film Festival se ha ganado el reconocimiento como el festival de cine más divertido de Galicia y uno de los más importantes de género en la península ibérica.

Las entradas para la novena edición ya están disponibles. El público podrá adquirir el Abono VIF, que incluye acceso preferente a todas las proyecciones de cortometrajes, sesiones únicas como el especial de Roger Corman, así como descuentos. También estarán disponibles las individuales para quienes prefieran asistir a sesiones concretas. La compra de entradas puede realizarse en su página web.