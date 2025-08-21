Últimas noticias hoy en directo de Vigo

El fuego «solo» avanza 1.000 hectáreas en las últimas horas gracias al bajón térmico

El respiro meteorológico ha brindado un esperado aunque ligero alivio a los servicios de extinción que combaten las llamas desde principios de mes. En las últimas horas, el operativo ha logrado controlar tres incendios (Cervantes-Vilarello, 150 ha; O Saviñao-Chave, 60 ha; y Muxía-Nosa Señora da O, de 23 ha) y estabilizar otros dos en Ourense (Maceda -Santiso e Castro de Escuadro-, 3.500 ha; y Vilardevós-Fumaces y Trepa, 100 ha).

A pesar de estos avances, el que ya es el mayor incendio de la historia de Galicia, el de Larouco-Seadur, ha continuado su expansión sin control devorando otras 2.000 ha durante la noche, hasta alcanzar las 20.000. Durante el día ha crecido en 500 ha el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, hasta las 18.000 ha mientras que se mantiene el de Oímbra-Xinzo de Limia en 15.000. Aumenta en otras 500 ha también el de Carballeda de Avia y Beade, hasta las 4000 ha.

En total, la superficie forestal arrasada este verano en la comunidad asciende a 76.500 hectáreas, cifra que deja atrás a la aciaga ola incendiaria de 2017.

