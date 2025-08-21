Detenido por agredir a su pareja pese a tener una orden de alejamiento

La Policía Local de Vigo detuvo a un hombre de 56 años por haber golpeado a su pareja pese a que tenía vigente una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron en la playa de los Olmos. La mujer dijo que al haber sido empujada por el hombre, cayó y se lesionó.

