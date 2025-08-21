Denuncian la colocación «ilegal» de iluminación de Navidad en árboles

La Asociación Amigas das Árbores de Vigo presentó un escrito formal de denuncia ante el Concello de Vigo para alertar de la «ilegalidade manifesta da colocación de cableado e iluminación» de Navidad «sobre árbores urbanas, xa iniciada pola empresa contratada». La entidad advierte de acciones legales, ya que «estas actuacións contraveñen a ordenanza municipal».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents