El Concello de Vigo comienza mañana a tramitar la tasa turística con la apertura de la consulta pública

Paso al frente del Concello para la implantación de la tasa turística. El alcalde, Abel Caballero, anunció que, en la junta de gobierno local de mañana, comienza la tramitación para poner en marcha el cobro de este tributo a personas que pernocten en la ciudad y cruceristas. El regidor concretó que el proceso empieza con un periodo de consulta pública de 20 días hábiles, paso al que le seguirá en análisis de las sugerencias que haga la ciudadanía, la redacción de la ordenanza y la posterior aprobación para su entrada en vigor.

El alcalde vinculó este mecanismo, que beneficia a las arcas municipales, con un turismo “de una enorme magnitud”. “La tasa turística podrá ser, según la ley de Galicia, entre 1 y 2,5 euros por persona y noche hasta un máximo de cinco noches. La diferencia entre 1 y 2,5 de máxima dependerá de los diferentes tipos de establecimiento. Una pensión tiene un máximo de un euro por noche y un hotel de cinco estrellas tiene un máximo de 2,5. El principio, por tanto, es esta consulta pública para que la ciudadanía nos dé su opinión”, explicó Caballero.

El objetivo del Concello, que, según el alcalde, toma esta medida a petición de los hoteles, es lograr un “equilibrio” en un momento en el que Vigo “ya tiene un inmenso y enorme turismo”. “La ciudad tiene la necesidad de gastar en la atención al turismo y en la propia ciudad una cifra significativa. La tasa turística, que la pagan los visitantes, es la cooperación que hacen a Vigo para el sostenimiento y el mantenimiento del turismo y para compensar el desgaste del turismo sobre la propia ciudad”, manifestó, a la vez que dejó claro que habrá “diálogo” con el sector.

“La ciudad organiza la Navidad, organiza la Reconquista, organiza O Marisquiño, organiza los conciertos, organiza la cultura… y todo esto es gratuito en Vigo. Esto es gratuito para la ciudadanía, pero también para los visitantes. Y, por tanto, parece muy razonable que los visitantes, que tienen todas estas prestaciones gratuitas, hagan una contribución, que es el equivalente a tomar un café”, defendió el primer edil tras señalar que “la tasa turística es prácticamente generalizada en todas las grandes ciudades turísticas de España y de Europa”.