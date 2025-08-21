El Casco Vello le abre los brazos a Down Vigo

Lona en la fachada de la sede.

Lona en la fachada de la sede.

El edificio en el que se instalará Down Vigo en septiembre, en el número 27 de la calle Real, luce una lona en la que Zona Franca, que reformó el bloque para ser sede de la entidad con una inversión de 3 millones de euros, ya le da la bienvenida. La actuación supuso la recuperación de un inmueble abandonado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents