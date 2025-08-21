El Casco Vello le abre los brazos a Down Vigo
El edificio en el que se instalará Down Vigo en septiembre, en el número 27 de la calle Real, luce una lona en la que Zona Franca, que reformó el bloque para ser sede de la entidad con una inversión de 3 millones de euros, ya le da la bienvenida. La actuación supuso la recuperación de un inmueble abandonado.
