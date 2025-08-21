El BNG denuncia que no se cumple el mínimo de 20 bomberos en activo por día

R. V.

El BNG denuncia que Vigo «leva 359 días sen contar co número mínimo de 20 bombeiros activos por xornada». Considera que «este déficit evidencia que o programa de servizos voluntarios, aprobado hai case un ano polo goberno de Abel Caballero, foi un parche insuficiente que provocou que se teñan superado xa o máximo de horas extraordinarias no servizo».

