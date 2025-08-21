El alumnado del CEP Celso Emilio Ferreiro arrancará el curso con un nuevo tejado

El Concello terminará las obras de acondicionamiento del tejado y muro exterior del CEP Celso Emilio Ferreiro antes del inicio de las clases. Así lo anunció ayer el alcalde Abel Caballero quien visitó los trabajos de mejora, en los que han invertido 577.000 euros.

El regidor explicó que la intervención del Ayuntamiento garantiza a la comunidad escolar del colegio de Coia iniciar el nuevo curso, el día 8 de septiembre, sin la «amenaza y el peligro» que representaba el tejado que ahora está en las últimas fases del proceso de relevo. «Amenazaba la seguridad de los niñas y las niños y la Xunta no se molestó ni en inspeccionarlo» a pesar de que «pudo afectar a la seguridad porque es una situación muy grave», recalcó Caballero.

El alcalde detalló que la administración municipal retiró la pared que se encontraba en una situación endeble y con amenaza de derribe en una parte del techo, además de eliminar el fibrocemento con amianto e instalar una nueva cubierta. «No toleramos ningún riesgo, acometemos las obras y las pagamos desde el Ayuntamiento. La Xunta tendría que hacerla desde hace mucho tiempo y despreciaron la seguridad de los niños y niñas del CEP Celso Emilio Ferreiro durante años», afirmó.

A mayores, desde el Concello también se ha destinado más de 100.000 euros para la renovación de todos los vestuarios en campos municipales. Los recintos que serán renovados son los de Carballal (Cabral), Monte da Mina (Castrelos), San Andrés de Comesaña, A Guía, As Relfas (Sárdoma), Candeán, A Bouza (Coia), Meixoeiro y San Mariña, también en Cabral.

Los nuevos vestuarios serán modulares de forma que su colocación y construcción permitirá realizarlo con mayor rapidez.