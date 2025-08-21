Adiós, dama de Tebra
jorge C. Alonso*
Hola Mariel:
Que Marta me acaba de decir que te has ido. Que el puto cáncer esta vez ganó la batalla. Que tú tiraste la toalla después de varios años hastiada de luchar contra él. Hoy se lo he contado a nuestros colegas de la asociación periodística de «La tabla redonda» y de la Asociación de la Prensa de Vigo, en la que contamos con tu ayuda muchas veces. No se lo he dicho a los espeólogos, de los que eras la secretaria, pero ya lo sabrán a estas horas.
Te voy a decir una cosa. No me siento triste. En enero, en la fiesta del Patrón, limamos nuestras asperezas y nos perdonamos mutuamente. Hoy me quedo con esa tranquilidad de que San Francisco haya hecho su milagro y que hayas ido por Villasinda a conocer nuestra nueva casa, a tomar algo como si nada hubiera pasado, y por eso me quedo hoy en paz conmigo mismo.
Adiós, mujer de nobles apellidos. Adiós, colaboradora mía en tantos proyectos periodísticos. Adiós, dama de Tebra. Hoy estaremos despidiéndote con tu familia en Pereiró.
Ya no volverás a bajar a las cuevas. Ahora vuela libre, vuela alto. Hasta siempre.
*Periodista
