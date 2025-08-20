Vithas Vigo, primero en Galicia con MyoStrain
Vithas Vigo será el primer hospital de Galicia en ofrecer la resonancia magnética MyoStrain, que permite detectar disfunciones cardiacas en solo 10 mins, antes de que aparezcan síntomas o daños irreversibles. La prueba ofrece un diagnóstico rápido, preciso y no invasivo, permitiendo intervenciones tempranas y tratamientos personalizados para los pacientes.
