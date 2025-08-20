Los embalses del área de Vigo entran en prealerta en mes y medio tras 40 semanas al máximo

Pocas medidas de prevención admite la sequía en Vigo. Al contrario que en el caso de los incendios forestales, el área metropolitana está fuertemente condicionada por la obsolescencia de sus infraestructuras hidráulicas, inadaptadas todavía al cambio climático y sus consecuencias. El caso más claro es el de los tres embalses que abastecen al equivalente a 700.000 personas si tenemos en cuenta la población real (medio millón) y los usos industriales. Y es que a pesar de las abundantes lluvias registradas en otoño, invierno y primavera, un mes y medio de sequía ha sido suficiente para que se activen las prealertas.

El boletín hidrológico de Augas de Galicia de ayer constataba la decimocuarto caída semanal consecutiva al pasar del 76,92% al 73,14% entre Eiras, Zamáns y Baíña, lo que supone una pérdida de unos 940 millones de litros. Y aunque siguen en porcentajes muy por encima de lo que supondría un problema para el suministro, en el último mes han perdido 18 puntos sobre lo almacenado totalmente.

Marta G. Brea

La situación contrasta notablemente con la tendencia del último año, cuando estuvo al máximo de su capacidad durante 40 semanas consecutivas. Entre octubre y febrero (ambos inclusive) se deja una capacidad de resguardo del 20% ante posibles crecidas o lluvias repentinas. Esto obligó a abrir las compuertas al finalizar septiembre para pasar del 88,56% el día 29 al 75,43% el 6 de octubre. Durante los cinco meses siguientes no cayó por debajo del 79,7% en ninguna semana, marcando un pico del 90,7% el 27 de enero tras el paso de la borrasca Herminia.

Con la entrada de marzo alcanzó el 85% en apenas tres días y no caerían por debajo del 99% almacenada hasta después de San Juan. Durante ese tiempo, miles de millones de litros se fueron «por el desagüe» ante la limitada capacidad de estas tres presas: 22,17 en la del río Oitavén, 2,02 en la del Zamáns y 0,64 en el de Baíña. En total son 10 los municipios que depende de la regularidad de las precipitaciones en ellos.

Propuesta para asegurar el bastecimiento de agua de Vigo y su área presentada en 2022 / Hugo Barreiro

Aunque Vigo concentra el 60% del consumo, desde aquí también se bombea a Moaña y Cangas de forma parcial, sumándose además Redondela, Mos, O Porriño —con varias sentencias sobre su canon de consumo— y los tres del Val Miñor: Nigrán y Gondomar desde Zamáns y Baiona desde Baíña. Precisamente esta presa es la más vulnerable cada verano al ser la tercera de menor capacidad de toda la demarcación de Galicia-Costa.

La solución prevista

Por el momento solo el gobierno de Abel Caballero ha decretado medidas preventivas como el fin de los baldeos y llenados de piscinas o el corte de las duchas en las playas, descartando el resto de concellos otras medidas de ahorro ante la sequía. Para evitar estas restricciones al consumo de agua la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil entregó en abril de 2022 un amplio informe con un plan antisequías de casi 30 millones de euros.

Basándose en las —casi siempre erradas— previsiones demográficas del INE y el IGE, los expertos apostaban por una segunda presa en la parroquia de Forzáns con capacidad de 7,4 hm³ para aumentar la resistencia ante la irregularidad en las precipitaciones. A su vez, en la confluencia del Oitavéns y el Verdugo incluían un bombeo de 500 litros por segundo mientras se construía el nuevo embalse. El recrecido de Eiras se descartó ante la necesidad de vaciarla por completo primero.

Al frente de la oposición al proyecto estuvo el alcalde socialista de Fornelos de Montes, Emiliano Lage, quien aseguró que «construir un muro de hormigón de 50 metros de altura y 300 metros de longitud sería una agresión irresponsable» tanto a nivel paisajístico como de biodiversidad. A él se sumaron grupos vecinales, lo que dejó en vía muerta el proyecto ante la inactividad de la Xunta ante una cuestión que, si bien afecta a más municipios, generaba una fuerte contestación social. Desde entonces, afortunadamente, solo hubo una sequía notable ese año.

Sin lluvias hasta el lunes

Lo cierto es que esta situación se mantendrá, como mínimo durante una semana más. Pese al fin de la ola de calor que ha desembocado en los históricos incendios en el interior de Galicia y León, las previsiones metereológicas apuntan a que durante los próximos días el sol seguirá dominando con máximas más suaves hasta el fin de semana, cuando subirán. El domingo por la noche entrará una borrasca atlántica que dejará las primeras lluvias consistentes en casi dos meses, pero todo apunta a que habrá que esperar a septiembre para revertir este decrecimiento.