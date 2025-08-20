El sacrificio de quienes buscan una plaza

Muchos vigueses aprovechan los meses de verano para relajarse o disfrutar de planes que durante el curso no pueden realizar, pero hay un grupo que lucha por alcanzar sus objetivos, los opositores. Para ellos, junio, julio y agosto no son sinónimo de descanso, sino de largas jornadas de estudio, con la vista puesta en conseguir un puesto en la administración pública. Desde las academias de la ciudad aseguran que este esfuerzo se percibe como «un precio pequeño frente a la estabilidad laboral que ofrece una plaza», una seguridad que muchos valoran especialmente en tiempos de incertidumbre laboral.

Incremento de opositores

La intensidad del estudio está marcada por el calendario de exámenes. Este año, los profesores han notado un aumento de alumnos motivados por las próximas convocatorias. «Si hay exámenes en septiembre, como ocurre con algunas plazas de la Seguridad Social, no te puedes permitir desconectar. Pero si quedan seis meses, un descanso breve es posible», comenta José Alfonso, director de C Formación Vigo. En Nova Formación coinciden y afirman que «la demanda se mueve por convocatorias, no por estaciones. Cuando se anuncian plazas cercanas, el interés sube automáticamente». Este patrón se repite en muchas ciudades gallegas, donde los estudiantes organizan sus meses de estudio no según la meteorología, sino según las fechas oficiales de inscripción y examen.

Mantener la concentración es uno de los desafíos principales durante estas semanas . El calor y la vida social más activa dificultan seguir el ritmo habitual. «Este año está siendo muy caluroso y, a nivel de ánimo y motivación de estudio, el invierno resulta mucho más productivo», reconoce Arancha Domínguez, preparadora de Master D Vigo. Para adaptarse a estas condiciones, las academias aconsejan madrugar, aprovechar las primeras horas del día para estudiar de forma intensa y reservar las tardes para repasos ligeros y ejercicios prácticos . «Al final es como todo, depende de qué te lleva a preparar una oposición y de la disciplina personal que tengas», añade Domínguez, subrayando que la constancia y la planificación diaria son claves para no perderse en la rutina.

Verano de sacrificios

Las opositoras Naiara Díaz y Carla González confirman estas dificultades desde su experiencia personal. Díaz, que prepara judicatura, asegura que “tu vida cambia por completo, tienes que decir que no a casi todos los planes y no dejar que eso te afecte, porque cada semana tienes objetivos que cumplir». En verano, reconoce que intenta «aprovechar más las horas para poder salir un rato después de estudiar, aunque a veces eso signifique sacrificar horas de sueño». Por su parte, González, que dedicó dos años intensos a opositar, recuerda que los meses estivales fueron especialmente duros, «mis amigas se fueron a Ibiza y tuve que renunciar a todo porque había salido la convocatoria. Es un camino muy solitario y necesitas una mentalidad muy fuerte para no distraerte cuando todo a tu alrededor invita a hacerlo».