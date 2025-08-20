El PP alerta de «un colapso» en la Política Social
El PP de Vigo alerta de un «colapso» en la Concellería de Política Social: 1.631 solicitudes sin atender y un tiempo de espera de un mes para ser atendido. El concejal Fernanado González Abeijónadvierte de que estas cifrasreflejan la «situación de colapso» del departamento, que ha recibido 164 quejas ciudadanas en el último año.
Además, los informes necesarios para conceder la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) continúan demorándose varios meses. Desde el PP municipal han instado al gobierno local a buscar soluciones inmediatas para mejorar la atención y los tiempos de respuesta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado