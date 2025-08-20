El PP alerta de «un colapso» en la Política Social

El PP de Vigo alerta de un «colapso» en la Concellería de Política Social: 1.631 solicitudes sin atender y un tiempo de espera de un mes para ser atendido. El concejal Fernanado González Abeijónadvierte de que estas cifrasreflejan la «situación de colapso» del departamento, que ha recibido 164 quejas ciudadanas en el último año.

Además, los informes necesarios para conceder la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) continúan demorándose varios meses. Desde el PP municipal han instado al gobierno local a buscar soluciones inmediatas para mejorar la atención y los tiempos de respuesta.