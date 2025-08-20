El ocaso de un histórico de la lucha contra los narcos
La patrullera «Petrel I», con casi 50 años de antigüedad y problemas de amianto denunciados por los sindicatos, languidece ante la renovación de la flota de altura de otros cuerpos como la Guardia Civil, que prueba en la ría la «Duque de Ahumada»
La ría de Vigo está sirviendo escenario desde hace varios días para las pruebas de mar de la Duque de Ahumada, la que se convertirá en la principal patrullera de gran altura de las fuerzas y cuerpos de seguridad del país. Será el nuevo emblema marítimo de la Guardia Civil y reemplazará al veterano buque Río Miño, de 41 años. La imponente imagen de la nueva unidad de 82 metros choca con la de otra ilustre patrullera que está estos días amarrada en Beiramar. Se trata de la Petrel I, de Aduanas, que languidece con casi 50 años de vida y problemas de amianto denunciados por los sindicatos.
El Petrel I es el barco insignia del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la lucha contra el narcotráfico. Como dijo a FARO en 2021 su primer oficial y jefe de guardia, José Antonio Gómez Fontela, la patrullera «fue durante años el referente en Europa y EE UU», pero hoy luce los evidentes signos del paso del tiempo. No en vano, fue botado en un astillero luso en el año 1978 y llegó a sufrir un incendio que lo dejó varado hasta que Aduanas lo rescató en 1991 para reconvertirlo en el barco que es hoy.
Desde la primera vez que el casco tocó agua han pasado exactamente 47 años y desde la obra realizada por Rodman Polyships, que se encargó de su reconversión, más de tres décadas. En todo este tiempo fue el terror de los narcos y así lo atestiguan las toneladas y toneladas de droga incautadas, pero mientras la Guardia Civil dispondrá de una moderna unidad, a Aduanas le toca esperar.
La Agencia Tributaria se está centrando en la renovación de unidades de mucha menos eslora, a excepción de la Cóndor, de 43 metros y encargada también a Rodman por 8,2 millones de euros. Junto a la Fulmar, con 61 metros y de 2006, son las tres embarcaciones de mayor tamaño, por lo que de producirse una renovación (de momento no se ha comunicado), le tocaría a la Petrel I, que sufrió una de las últimas renovaciones en 2022: fueron casi 600.000 euros para que la firma TMS mejorase equipos de habilitación y el puente.
Mientras, los sindicatos cargan contra la falta de inversión en nuevos medios marítimos. En especial después de la polémica surgida por el hallazgo de amianto en algunas de las patrulleras, entre ellas las del Cantábrico y la que hoy reposa en Beiramar. Según trasladó el pasado mes UGT, en la Petrel I se procedió a una «retirada parcial de amianto que, según la versión oficial, ocuparían como máximo un saco 280 kilos».
Tanto UGT como el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) reclaman la necesaria renovación de la flota. «La situación actual en la que se encuentra Vigilancia Aduanera es crítica por la falta de medios para realizar una vigilancia eficiente de toda la costa del estado español», censuran.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos