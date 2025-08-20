Qué hacer hoy en Vigo

Agenda cultural y de ocio para el miércoles 20 de agosto en Vigo

Exotarium (reptilario), en Vigo Nature, el antiguo Vigozoo de A Madroa

Exotarium (reptilario), en Vigo Nature, el antiguo Vigozoo de A Madroa / Marta G. Brea

R. V.

Actos

> Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, actividades «Coñecendo o noso sol» (18.00 horas) y «Exoplanetas» (19.00), en la que los participantes podrán descubrir, en la primera, los movimientos del astro rey a través de un telescopio y construir asimismo su propio reloj de sol; y, en la segunda, podrá profundizar en el conocimiento de los planetas extrasolares que orbitan una estrella distinta al astro rey. Además, de 13.00 a 13.15 horas, los interesados pueden ver la alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium del recinto, pudiendo observar su dieta y su forma de alimentarse.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 18.00 a 20.00 horas.

Vigo Nature, el antiguo Vigozoo, reabre en A Madroa

Vigo Nature, el antiguo Vigozoo, reabre en A Madroa

Ver galería

Vigo Nature, el antiguo Vigozoo, reabre en A Madroa / Marta G. Brea

> Actividades de verano en el Pazo de Castrelos

Talleres concebidos para niños de entre 5 y 12 años de edad, planteados como una experiencia única que promueve un aprendizaje divertido, activo y significativo, favoreciendo además el conocimiento y la valoración de las colecciones museísticas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

De 10.30 a 13.30 horas. Actividad gratuita. Información e inscripción: museoeduca@vigo.org o llamando al 615 258531. Hoy y mañana y del 26 al 29 de agosto y del 2 al 5 de septiembre.

Exposiciones

> «Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la creadora argentina Laura Lio elaborados desde 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Exposición «Savia y sangre» de Laura Lio en el MARCO de Vigo. Eli Regueira

Exposición «Savia y sangre» de Laura Lio en el MARCO de Vigo. / Eli Regueira

> «Art Vigo»

Feria de arte que da cabida a distintas obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques creativos muy diversos.

Galerías Durán (entre las calles Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

> «Más allá»

Joaquín Moldes, artista autodidacta, reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.

Museo del Mar de Galicia (Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

> «Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

> «Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de piezas de Laxeiro y Luís Seoane.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

> «Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural boucense, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa marinera.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

Exposición &quot;Elas. As de Bouzas&quot; en la alameda de Eduardo Cabello en Bouzas

Exposición "Elas. As de Bouzas" en la alameda de Eduardo Cabello en Bouzas. / Marta G. Brea

> «Viquingos, unha ollada desde Galicia», una exposición con calado histórico en el Museo del Mar

Muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra.

Museo del Mar (Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents