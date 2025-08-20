Actos

> Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, actividades «Coñecendo o noso sol» (18.00 horas) y «Exoplanetas» (19.00), en la que los participantes podrán descubrir, en la primera, los movimientos del astro rey a través de un telescopio y construir asimismo su propio reloj de sol; y, en la segunda, podrá profundizar en el conocimiento de los planetas extrasolares que orbitan una estrella distinta al astro rey. Además, de 13.00 a 13.15 horas, los interesados pueden ver la alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium del recinto, pudiendo observar su dieta y su forma de alimentarse.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 18.00 a 20.00 horas.

Vigo Nature, el antiguo Vigozoo, reabre en A Madroa / Marta G. Brea

> Actividades de verano en el Pazo de Castrelos

Talleres concebidos para niños de entre 5 y 12 años de edad, planteados como una experiencia única que promueve un aprendizaje divertido, activo y significativo, favoreciendo además el conocimiento y la valoración de las colecciones museísticas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

De 10.30 a 13.30 horas. Actividad gratuita. Información e inscripción: museoeduca@vigo.org o llamando al 615 258531. Hoy y mañana y del 26 al 29 de agosto y del 2 al 5 de septiembre.

Exposiciones

> «Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la creadora argentina Laura Lio elaborados desde 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Exposición «Savia y sangre» de Laura Lio en el MARCO de Vigo. / Eli Regueira

> «Art Vigo»

Feria de arte que da cabida a distintas obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques creativos muy diversos.

Galerías Durán (entre las calles Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

> «Más allá»

Joaquín Moldes, artista autodidacta, reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.

Museo del Mar de Galicia (Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

> «Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

> «Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de piezas de Laxeiro y Luís Seoane.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

> «Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural boucense, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa marinera.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

Exposición "Elas. As de Bouzas" en la alameda de Eduardo Cabello en Bouzas. / Marta G. Brea

> «Viquingos, unha ollada desde Galicia», una exposición con calado histórico en el Museo del Mar

Muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra.

Museo del Mar (Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.