Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el miércoles 20 de agosto en Vigo
R. V.
Actos
> Talleres didácticos en Vigo Nature
Hoy, actividades «Coñecendo o noso sol» (18.00 horas) y «Exoplanetas» (19.00), en la que los participantes podrán descubrir, en la primera, los movimientos del astro rey a través de un telescopio y construir asimismo su propio reloj de sol; y, en la segunda, podrá profundizar en el conocimiento de los planetas extrasolares que orbitan una estrella distinta al astro rey. Además, de 13.00 a 13.15 horas, los interesados pueden ver la alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium del recinto, pudiendo observar su dieta y su forma de alimentarse.
Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 18.00 a 20.00 horas.
> Actividades de verano en el Pazo de Castrelos
Talleres concebidos para niños de entre 5 y 12 años de edad, planteados como una experiencia única que promueve un aprendizaje divertido, activo y significativo, favoreciendo además el conocimiento y la valoración de las colecciones museísticas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.
De 10.30 a 13.30 horas. Actividad gratuita. Información e inscripción: museoeduca@vigo.org o llamando al 615 258531. Hoy y mañana y del 26 al 29 de agosto y del 2 al 5 de septiembre.
Exposiciones
> «Savia y sangre»
Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la creadora argentina Laura Lio elaborados desde 2000 hasta la actualidad.
MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.
> «Art Vigo»
Feria de arte que da cabida a distintas obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques creativos muy diversos.
Galerías Durán (entre las calles Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.
> «Más allá»
Joaquín Moldes, artista autodidacta, reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.
Museo del Mar de Galicia (Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.
> «Claros del bosque»
Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.
SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.
> «Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»
Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de piezas de Laxeiro y Luís Seoane.
Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.
> «Elas, as de Bouzas»
Proyecto cultural boucense, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa marinera.
Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.
> «Viquingos, unha ollada desde Galicia», una exposición con calado histórico en el Museo del Mar
Muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra.
Museo del Mar (Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
