La fiesta empieza (o termina) en la puerta de la discoteca: las normas ocultas de la noche

Las noches viguesas tienen algo más que copas, luces y música. En la puerta de muchos de los locales se juega otro baile: el derecho de admisión. Allí, el llamado derecho de admisión se convierte en un filtro cargado de desigualdades. Lo que debería ser ocio se acaba convirtiendo en diferentes formas de exclusión: machismo, edadismo, clasismo o racismo.

Esto no es un problema nuevo desde hace décadas, la noche ha funcionado con las mismas reglas no escritas. Locales que ahora están cerrados ya imponían restricciones de vestimenta o estilo, hacían entrar gratis a las mujeres y seleccionaban al público según su perfil social. Lo sorprendente es que, pese a los años, muchas de estas prácticas siguen así.

Los filtros sociales de la noche

La edad es uno de los principales filtros. Carteles con «+21» o «+22» publicados en muchas redes sociales de las salas de la ciudad, pese a que la Ley de espectáculos públicos de Galicia se prohíbe el derecho de entrada de forma discriminatoria. Así, poner un límite de acceso superior a los 18 años, además de ilegal es discriminatorio. Este acto termina funcionando como un filtro social encubierto: no se trata solo de los años que tienes, sino de cuánto puedes gastar. Disfrazando de esta manera el edadismo bajo la etiqueta de «exclusividad».

El sesgo de género es el más arraigado en la cultura nocturna. Durante muchas décadas lo cotidiano era que las mujeres no pagasen entrada. Esta forma de ver a la mujer como un reclamo para atraer a un público masculino que está dispuesto a entrar y consumir. Hoy esta dinámica se mantiene: mujeres contratadas como «imagen» de locales o códigos diferentes de vestimenta. El marketing ha cambiado pero la lógica sigue igual: usar a las mujeres como recurso comercial. Aunque ahora esta marginación no se limita a los clientes. Algunos locales buscan solo trabajadores hombres, en contraposición al antiguos estereotipo nocturno de «mujeres camareras», con el fin de que acuda mayor clientela femenina que atraiga a más hombres.

A estas desigualdades se suma el racismo, que tampoco es algo nuevo. Personas con piel oscura o de origen extranjero reclaman revisiones más estrictas, rechazos arbitrarios o control más riguroso del «perfil ideal» del cliente. Aunque la ley protege la discriminación por etnia, los prejuicios y estereotipos siguen marcando quien entra y quien no.

Las leyes, con sanciones de hasta 30 mil euros, son claras en estos asuntos. La Xunta puede imponer o rechazar ciertos códigos de vestimenta que no cumplan códigos objetivos. Pero la realidad es otra, muchas personas se quedan a las puertas de discotecas injustamente. La noche viguesa sigue reproduciendo los mismos esquemas desde hace muchos años. Lo que debería ser diversión y libertad se convierte en un espejo de desigualdades sociales profundas. Mientras la música suena y las luces brillan, en las puertas de las discotecas de Vigo sigue resonando el mismo mensaje «tú no entras».