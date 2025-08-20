La estafa «man in the middle» despega (de forma tímida) en los juzgados

Una de las ciberestafas cuya investigación policial suele estancarse por la dificultad de dar con los autores es el fraude conocido como «man in the middle» (hombre en el medio), que básicamente consiste en interferir en las relaciones comerciales entre dos empresas, suplantando la identidad de una de ellas mediante su correo electrónico para cobrar el importe de facturas en ocasiones modestas pero en otras de abultado valor. Identificar a las organizaciones principales encargadas de orquestar estas sofisticadas estafas se convierte muchas veces en misión imposible. Más fácil resulta dar con los compinches, con las «mulas», como se denomina en el ámbito de los delitos informáticos a quienes colaboran con estos grupos delictivos facilitando sus cuentas bancarias para recibir y transferir los fondos obtenidos ilícitamente.

En Vigo se cuentan con los dedos de una mano los casos relativos a esta estafa que han acabado en condena. Una de esas pocas sentencias derivó hace un año en la imposición de seis meses de prisión a uno de esas «mulas» por prestar una cooperación «imprescindible» para estafar 7.800 euros a una interiorista, a la que engañaron enviándole un correo electrónico con una dirección similar a la de uno de sus proveedores, una empresa de decoración.

Un caso parecido protagoniza un auto judicial que acaba de emitir el Tribunal Supremo. La resolución, con fecha del pasado 3 de julio, otorga al Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz (Madrid) la competencia para investigar los hechos denunciados por una empresa de espectáculos con sede en Vigo. Dicha mercantil había prestado unos servicios al Ayuntamiento de Villanueva de Azoague (Zamora), para cuyo pagó expidió a dicho consistorio una factura que le envió por correo electrónico. Pero los ciberdelincuentes interceptaron dicha comunicación, suplantaron a la empresa olívica y enviaron un nuevo email al ayuntamiento cambiando el número de cuenta para recibir la transferencia. La entidad local no desconfió e hizo el pago ignorando que el dinero acabaría en manos de delincuentes y no en las del destinatario correcto.

Igual que en la condena del caso del que fue víctima la interiorista, en este procedimiento la pista que permite seguir adelante con la instrucción judicial es que se identificó la cuenta bancaria «que se benefició de esta estafa», que fue abierta con documentación falsa en Ajalvir, un municipio madrileño perteneciente al partido judicial de Torrejón de Ardoz, juzgado al que el Supremo otorga la competencia de este caso –y no a Vigo– por ser más útil de cara a avanzar en la investigación. «[Allí] se puede obtener más información para esclarecer los hechos ya que en la referida población se abrió la cuenta corriente por los presuntos autores y allí se fue sacando todo el dinero obtenido», argumentan los magistrados del Alto Tribunal.

Otro caso similar que ha protagonizado un sobreseimiento judicial y una posterior orden de apertura en Vigo es el de una estafa perpetrada en enero de este mismo año de casi 157.000 euros a una empresa del ámbito de la formación también radicada en la ciudad olívica. El «modus operandi» es el mismo que en los otros asuntos. El «acceso fraudulento» de un tercero en la relación comercial entre la mercantil viguesa y un cliente permitió materializar el fraude.

La «hija en apuros»

Igual que ocurre con la estafa «man in the middle», otra que ha derivado en las primeras condenas en Vigo es la del «hijo» o la «hija» en apuros, que abunda por WhatsApp. «Tengo un problema, necesito una transferencia» fue el contenido de un mensaje recibido por un vigués supuestamente enviado por su hija. Le llegó en alemán y la joven vive en ese país y le escribe en esa lengua, así que el hombre no desconfió y envió casi 2.000 euros. Pero quien chateaba con él no era su hija: los cuatro venezolanos que se hicieron pasar por la chica fueron identificados y se ordenó juicio contra ellos. En otro caso en Redondela fue condenado un hombre que envió un SMS a una mujer simulando también ser su hija y pidiéndole 380 euros para pagar la grúa porque «había tenido un accidente».