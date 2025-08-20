El edificio «Ardora», el más avanzado, emerge ya en el Barrio do Cura
El desarrollo evoluciona para estar completado en 2028 | Habrá casi 300 viviendas en tres bloques
La transformación del Barrio do Cura evoluciona a pasos agigantados para estar finalizada en 2028. Ya se puede ver cómo se levanta el edificio Ardora, el más próximo a O Berbés, que suma 100 metros de largo. Es, con mucha diferencia, el más avanzado. El motivo: como explicó hace meses a FARO Alberto Ferreiro, el gerente de la UTE (unión temporal de empresas) Barrio do Cura, conformada por las constructoras San José y Delfín Ferreiro Rodríguez, es el bloque de viviendas que obliga a reducir menos cota de los tres previstos.
Fuentes conocedoras del desarrollo aseguran que, si el Concello lo autoriza, se podrá abrir alguna zona al público antes de finalizar el proyecto en su conjunto, así como entregar los pisos del Ardora. Indican que «la mayor complejidad de la obra es toda la edificación subterránea», que obliga a efectuar «contenciones especiales y apuntalamientos importantes para contener las calles y edificios colindantes». También mencionan «el gran volumen edificable y lograr la alta calidad que requiere un proyecto de este nivel».
Habrá casi 300 pisos repartidos en tres edificios y un 30% serán de protección —por imposición del Concello—. A finales de mayo, el porcentaje de comercialización era del 70%. La ciudad ganará un gran mirador a la ría, zonas verdes, un área comercial de unos 15.000 metros cuadrados y centenares de plazas para aparcar, entre otras novedades. La inversión prevista es de unos 45 millones de euros.
La obra del Barrio do Cura es la de mayor envergadura en la ciudad en los últimos años. Se prevé que reunirá a unos 500 trabajadores en el pico de actividad.
