Diez asociaciones piden más protección para La Artística
Lamentan que el Peri en tramitación «propón conservar só partes e trasladar elementos»
Entre los objetivos prioritarios del Concello vinculados con el nuevo PXOM, que entra en vigor el 27 de agosto, está el desarrollo del ámbito de la antigua fábrica de La Artística a través de un Plan Especial de Reforma Interior (Peri), en tramitación. Las asociaciones A.C. As da Industria, A.V.V. Curva de San Gregorio, Asociación de comerciantes Barxa de Buíde, Defensa Parque García Picher, Amigas da Árbores Vigo, C.S. A Revolta, C.S. Faísca, A.C. Vila de Bouzas, Vigo Baleiro y NewtCrafts reclaman al Ayuntamiento de Vigo que proteja «todo o conxunto fabril, non só fragmentos illados».
Le solicitan, a su vez, «manter a volumetría, os materiais e a relación entre os edificios históricos, permitir nova edificación compatible coa paisaxe industrial existente e integrar usos mixtos: cultural, social, empresarial e residencial». «O Peri propón conservar só partes e trasladar elementos. E a maior parte dos edificios históricos que se conservarán destínanse a uso terciario, é dicir, explotación comercial ou privada», apostillan.
