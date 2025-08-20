Detenidas tres personas por el asalto a un nonagenario en su casa en Coruxo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntas responsables del robo con violencia a un nonagenario en Coruxo el pasado día 15 de julio. Los detenidos habrían atado y golpeado a la víctima hasta conseguir 20.000 euros en efectivo, además de una tarjeta de crédito con su clave. Durante el registro de la vivienda se localizaron dos armas de fuego simuladas y varias prendas de ropa que los autores supuestamente habían utilizado durante el robo. A los ahora arrestados se les imputan delitos de robo con violencia, robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado día 15 de julio cuando cuatro hombres encapuchados entraron en la vivienda de un nonagenario. Tras amenazarlo con un arma de fuego y un cuchillo, lo ataron a una silla y emprendieron a golpes contra él hasta lograr que les entregara 20.000 euros en efectivo y su tarjeta bancaria con la clave de desbloqueo. Una vez que se hicieron con el botín huyeron del lugar y trataron de extraer, sin éxito, dinero de un cajero automático cercano con la tarjeta robada.

Regresaron a la vivienda para llevarse una furgoneta

Tres días después del robo regresaron a las inmediaciones de la vivienda de la víctima para robarle una furgoneta con diversa maquinaria de obra en su interior. El vehículo fue posteriormente abandonado, con numerosos desperfectos, en el parque forestal de Coruxo.

Una vez iniciadas las pesquisas, y en menos de un mes desde la comisión de los hechos, los agentes lograron identificar a los presuntos autores del robo. Se trataba de varios individuos pertenecientes a un grupo criminal especializado en robos con violencia y tráfico de drogas en la provincia de Pontevedra.

Los agentes de la Policía Nacional, antes de irrumpie en la casa de los detenidos por el robo en Coruxo / P.N.

Tras dar con la localización de los presuntos asaltantes, los investigadores llevaron a cabo la detención. A primera hora de este miércoles, los agentes accedieron a una vivienda ubicada en Coruxo. Debido a la constatada peligrosidad de este grupo criminal, la entrada en el domicilio fue llevada a cabo por un equipo perteneciente al Grupo Especial de Seguridad (GOES), seguidos por la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo. Una vez en el interior se localizó y detuvo a tres de los autores de los hechos, y se llevó a cabo el registro de la vivienda.

Entre los efectos localizados se encontraron dos armas de fuego simuladas, varias prendas de ropa, caretas, dinero en efectivo, material de obra, así como varios efectos que podrían estar relacionados con dos delitos ocurridos en la provincia en la última semana y otros delitos anteriores.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por el Grupo UDEV-Robos de la Policía Nacional de Vigo, continúa abierta. Los tres detenidos, a los que se les imputan delitos de robo con violencia, robo con fuerza, robo/hurto uso de vehículo así como pertenencia a grupo criminal, pasarán a disposición judicial del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vigo en los próximos días.