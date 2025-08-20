El Centro Comercial Gran Vía de Vigo se transforma en cocina para recibir a MasterChef

El talent show de cocina, MasterChef, transformará el Centro Comercial Gran Vía de Vigo en una cocina para acoger un evento especial. Los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre la Planta 0 se llenará de actividades gratuitas para todas las edades, desde talleres y gymkhanas hasta encuentros con chefs del popular programa de TVE.

Los vigueses podrán disfrutar de una programación cargada de sabor y diversión. Entre los eventos más destacados está la visita de Jotha, semifinalista de MasterChef 11, que participará en distintas actividades durante la jornada del día 6 de septiembre, acercando su experiencia en los fogones al público.

Cocina para todas las edades

Las cuatro jornadas arrancarán con el pasacalles del Chef Michelini, un curioso personaje que recorrerá el centro comercial para dar comienzo a las actividades del día y que los asistentes tendrán la oportunidad de conocer en un meet&greet al finalizar el desfile.

Una de las actividades más esperadas en esta programación es el taller Sigue al MasterChef, donde veinte personas podrán experimentar una prueba real preparando recetas bajo la dirección de un chef del programa. Los viernes 5 y 12 será a las 17.45 y los sábados 6 y 13 a las 11.45 y 17.45 horas.

Las familias que se acerquen disfrutarán con la Gymkhana Gastronómica en Familia, en ella, cinco familias competirán en distintos retos culinarios. Por otra parte, los más pequeños podrán adentrarse en el mundo de la cocina con el taller creativo Pequeños Chefs, una actividad dirigida a niñas y niños de 7 a 14 años en la que aprenderán sus primeras recetas de la forma más divertida.

Cartel del evento MasterChef. / CC Gran Vía de Vigo

Todas estas actividades son gratuitas y requieren inscripción a través de la app del Club de Disfrutones. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por sorteo, con la excepción del pasacalles y el meet&greet.

Al final de cada una de las jornadas, quienes se acerquen al Centro Comercial Gran Vía tendrán la oportunidad de presenciar las masterclasses con un chef de MasterChef. Este evento está abierto a todos los públicos sin necesidad de inscripción. Se celebrarán los viernes a las 20.30 horas y los sábados a las 14.30 y 20.30 horas.