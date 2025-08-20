El calor triplica los alquileres de piscinas privadas durante el verano

Las elevadas temperaturas que se vivieron en Vigo durante julio y agosto «obligó» a turistas y vecinos a modificar sus planes este verano. Una de las opciones por las que apostaron fue el alquiler por horas de jardines y espacios exteriores con piscina a través de la plataforma Cocopool, una especie de Airbnb veraniego. En Vigo y los municipios del entorno hay numerosas piscinas que están disponibles para alquilar, y durante este verano han visto disparadas sus reservas, llegando a triplicarse respecto al año pasado. El motivo es evidente: pasar unas horas a gusto en espacios al aire libre con la posibilidad de bañarse en una piscina sin necesidad de salir de la ciudad e irse a zonas rurales.

El funcionamiento de Cocopool es sencillo y totalmente digital. Los usuarios acceden a la plataforma, buscan piscinas disponibles cerca de su ubicación y filtran según precio, servicios o capacidad. Una vez encuentran la opción ideal, realizan la reserva en menos de dos minutos a través de la web, el anfitrión confirma y los bañistas reciben la dirección exacta para disfrutar del baño privado durante el horario acordado.

Los pagos se gestionan de forma segura a través de la plataforma, que también ofrece cobertura con un contrato exclusivo para el alquiler por horas. El precio medio por 6 horas oscila entre los 200 y los 500 euros, dependiendo de la ciudad, personas, el tamaño de la piscina y los extras que se ofrezcan (zona de sombra, barbacoa, mobiliario, jardín…).

El impacto se nota tanto en los propietarios como en los usuarios. «Al principio dudaba, pero ahora tengo la piscina reservada casi cada fin de semana», comenta Ricardo, anfitrión desde 2023, que añade que recibe «familias con niños, parejas jóvenes, incluso grupos que celebran cumpleaños». «La plataforma me da tranquilidad porque controla los pagos y tengo la opción de aceptar o rechazar cada reserva», concluye.

Entre los motivos que explican el crecimiento del alquiler de piscinas y jardines privados están la flexibilidad horaria, la privacidad, la comodidad de no tener que desplazarse y la posibilidad de disfrutar del verano sin grandes gastos. Para muchos usuarios, se ha convertido en una alternativa real a las escapadas de fin de semana o a las piscinas municipales masificadas. Y para los anfitriones, una fuente de ingresos complementaria que permite rentabilizar su piscina en los meses de calor.

Aunque depende de la propiedad y siempre de la decisión de los dueños o las comunidades de vecinos, por lo general se marca un precio por hora, siempre en función del número de personas. A más gente, más caro. Hay espacios que se llegan a ofrecer a más de cien visitantes. En la mayoría de casos, además, se cobran extras como el uso de barbacoas o hamacas.

Según apuntan desde Cocopool, la mayoría de los usuarios que alquilan piscinas lo hacen para celebrar momentos íntimos: cumpleaños, reuniones familiares, eventos tranquilos con amigos o incluso actividades en grupo de empresas. Y en verano, simplemente, buscando un espacio privado donde poder huir del calor.