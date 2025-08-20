El BNG exige la resolución de las ayudas escolares
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo denuncia que el Concello todavía no ha resuelto las bolsas de comedor, libros y material escolar a solo 3 semanas del inicio del curso. El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, explica que las ayudas son vitales «para máis de 4.000 familias viguesas». Igrexas añade que, al igual que los últimos dos años, no se puede aceptar que las familias y ANPAs «teñan que atravesar o calvario de non saber canto alumnado vai recibir».
En caso de que estas ayudas no se tramitasen antes del inicio del curso, el BNG demandó garantías del Concello para que el alumnado que fuese beneficiario el año pasado pueda acceder al comedor hasta que se publiquen las listas definitivas.
